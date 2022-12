Jane Fonda venció el cáncer a los 84 años: "Está en remisión"

La legendaria actriz que venía luchando contra un linfoma no Hodgkin hizo un anuncio que puso feliz a todos sus seguidores.

El pasado mes de septiembre Jane Fonda anunció que padecía cáncer. La actriz, que llevaba meses luchando contra un linfoma no Hodgkin, cumplirá 85 años el próximo 21 de diciembre y recibió el mejor regalo anticipado: la enfermedad entró en remisión.

"El mejor regalo de cumpleaños. La semana pasada mi oncólogo me dijo que mi cáncer está en remisión y que puedo suspender la quimioterapia. Me siento bendecida y afortunada. Les doy las gracias a todos los que rezaron y me enviaron buenos deseos. Estoy segura de que eso jugó un papel importante en las buenas noticias", señaló la actriz.

"Estoy especialmente feliz porque, si bien mis primeros cuatro tratamientos de quimioterapia fueron bastante fáciles para mí, solo unos días de cansancio, la última sesión de quimioterapia fue difícil y duró dos semanas, lo que dificultó mucho hacer cualquier cosa", escribió la intérprete en Instagram.

Ya en septiembre, Fonda adelantó que su enfermedad era "muy tratable", desvelando que el 80% de pacientes logran sobrevivir. "Tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy una privilegiada en eso. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y muchas de ellas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo, y eso no está bien", afirmó entonces.

Más allá de su diagnóstico, Fonda no paró de trabajar y en 2022 estrenó los últimos episodios de la temporada 7 de Grace and Frankie, comedia de Netflix. Además, recientemente también participó en el doblaje de Luck y Stoner Cats.

Con información de Europa Press.

La revelación de Jane Fonda sobre el uso de vibradores

En el video lanzado por Netflix para despedir la serie Grace and Frankie, Fonda contó que una de las tramas de la serie le trajo divertidas consecuencias: “Soy una gran fan de los vibradores. En Navidad, todo el mundo me enviaba vibradores".

Muy divertida, la intérprete de 84 años agrego: "Es muy gracioso, tendrías que ver el cajón de mi mesita de noche". Cabe señalar que en uno de los arcos de la tercera temporada, las dos amigas montan un emprendimiento de juguetes eróticos destinados a mujeres mayores.

La serie creada por Marta Kauffman y Howard J. Morris cuenta la historia de Grace Hanson (Jane Fonda), fundadora de una empresa de cosméticos que ya está retirada, y Frankie (Lily Tomlin), una maestra de arte hippie. Sus vidas siempre fueron por caminos opuestos pero cuando Robert (Martin Sheen) y Sol (Sam Waterston), sus respectivos maridos y socios de un buffet de abogados, deciden dejarlas para iniciar una relación entre ellos, todo cambia.

Decididas a encontrar una nueva vida, las dos abandonan su casa y se ven obligadas a vivir juntas en una casa en la playa que sus exparejas compraron años atrás y descubrirán que más allá de las diferencias que la separan, tienen muchas cosas en común. Con toques de drama y mucho humor, la sitcom que costa de capítulos de media hora o menos, muestra cómo es posible tener un cambio rotundo en la tercera edad, la importancia de los vínculos y el valor de la amistad.