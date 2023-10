Jada Pinkett reveló el impensado motivo por el que Will Smith le pegó a Chris Rock: "Horrorizado"

La actriz hizo fuertes declaraciones en una entrevista donde se refirió al episodio de la piña que le asestó Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscars 2022.

Jada Pinkett dio una entrevista que revolucionó al mundo y confesó que lleva siete años separada de Will Smith en silencio, y que se trata de una "ruptura emocional" y no de papeles. Además, contó una terrible historia de su pasado con Chris Rock, que fue uno de los motivos que provocó el estallido de Smith en la gala de los Oscars 2022 y terminó en el puñetazo que le valió su suspensión en dicha fiesta por una década.

En una entrevista con PEOPLE la actriz habló del episodio que manchó la carrera de Will Smith y se convirtió en un meme que recorrió el mundo. "Pensé: ‘Esto es una parodia’. Pensé: ‘No hay forma de que Will lo golpee’. Las primeras palabras que le dijo a Will una vez que estuvieron solos después del espectáculo fueron: ‘¿Estás bien?’", afirmó la actriz, quien creyó, en principio, que la piña a Chris Rock era parte de un sketch y no un acto de bronca del actor por un chiste sobre la alopecia de su compañera.

Luego de reconocer esto, la actriz aportó una historia de su pasado que es determinante para entender el distanciamiento entre Chris Rock y Will Smith: en dicha anécdota, Jada deslizó que el comediante la invitó a salir en 2016, luego de que los medios de comunicación expandieran rumores de una crisis de pareja con Will Smith. "Creo que todos los veranos salían todos los informes de que Will y yo nos estábamos divorciando. Y este verano en particular, Chris pensó que nos íbamos a divorciar. Así que me llamó y básicamente me dijo: 'Me encantaría invitarte a salir'. Y yo le dije: '¿Qué quieres decir?'. Él me dijo: 'Bueno, ¿no se van a divorciar Will y tú? ' Yo estaba como, 'No'. Chris, esos son sólo rumores. Estaba horrorizado. Y se disculpó profundamente y eso fue todo", profundizó.

A pesar de que el confuso episodio no escaló en una pelea entre Chris Rock y Will Smith, y el primero pudo disculparse con Jada Pinkett, los actores se distanciaron. El punto de quiebre fueron los Oscars 2022 con la recordada piña del actor de Hombres de negro. A pesar de sus reiterados pedidos de disculpa tras el papelón en la gala, la Academia penalizó al actor.

Chris Rock culpó a Jada Pinkett del cachetazo que le dio Will Smith

Chris Rock protagoniza Selective Outrage, un show del cómico en directo ofrecido por Netflix donde habla sobre el incidente de los Oscar 2022, cuando Will Smith le propinó una bofetada después de que hiciera un chiste sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith. Y es precisamente a ella, a la esposa de Will Smith, a la que culpa de lo sucedido.

Fue hacia el final del espectáculo cuando mencionó a la actriz. "Ella empezó esta mierda", dijo, refiriéndose la polémica desatada por un chiste sobre la actriz que hizo en la gala de 2016. Aquella edición, que presentó Rock, estuvo envuelta en polémica por la falta de diversidad en las nominaciones y, bajo la etiqueta #OscarsSoWhite, no fueron pocos los que animaron a boicotear la ceremonia.

Entre estas voces se encontraba la de la propia Jada, a la que Rock hizo mención en su ácido monólogo. "Que Jada boicotee los Oscar es como si yo boicoteo las bragas de Rihanna, da igual porque nadie me había invitado", vino a decir Rock. Una broma que es el germen de lo que ocurrió años más tarde en la ceremonia de 2022. Pero Rock incluso fue más allá y dijo la bofetada no tenía nada que ver con él, asegurando que era fruto de la frustración de Smith por su relación con su esposa que, recordó, "se acostó con el amigo de su hijo". Una infidelidad que ambos hicieron pública en Red Table Talk, el programa de Jada en Internet.

"Todos insultaron a Will por aguantar la aventura de Jada, pero yo soy a quien golpeó", apuntó Rock. "Ella le hizo más daño del que me hizo él a mí", sentenció. "Es lo que hay. Ella empezó todo. Yo lo acabo", aclaró. Rock también reveló que la gente suele preguntarle si la bofetada le dolió. "Sí, me dolió. Todavía me duele. Tengo Summertime resonando en mis oídos. Pero no soy una víctima. Nunca me verás en Oprah. Encajé el golpe como Manny Pacquiao", expuso.