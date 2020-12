Tarjeta roja para Netflix: George Clooney atravesó una delicada internación a días de filmar su última película.

Con motivo del esperado estreno de "Cielo de medianoche", película de Netflix actuada y dirigida por George Clooney, salió a la luz una terrible historia que tuvo como protagonista al actor, a días del rodaje. Según informó un diario británico, Clooney tuvo una pancreatitis y estuvo internado por el delicado cuadro de salud.

El actor de 59 años reveló al diario The Mirror que el clima extremo al que debió enfrentarse y las exigencias que le demandó el personaje (adelgazar 13 kilos) ayudaron a que su salud se deteriora, al punto de sufrir intensos dolores abdominales que devinieron en una pancreatitis. Diagnosticado en un centro médico, permaneció internado a cuatro días de iniciar el rodaje. Si la pancreatitis no es tratada a tiempo puede ser muy grave.

"Me tomó unas pocas semanas mejorar y como director no fue fácil porque necesitás energía. Estábamos en un glaciar en Finlandia, lo que hizo que el trabajo fuera más duro. Pero en cierta medida ayudó al personaje. Esto es lo más grande que jamás he hecho. Fue complicadísimo llevarlo a cabo. Pero bueno, ya sabés, fue divertido", afirmó Clooney.

Y agregó, sobre su cambio de look en la película: "Tanto mi esposa (la abogada Amal Alamuddin, la madre de sus dos herederos) como mi hija se pusieron contentas cuando me corté la barba porque era muy difícil encontrar mi cara debajo de todo ese lío". "Creo que me pasé intentando perder peso demasiado rápido y no me cuidé", reflexionó, en torno a las complicaciones de salud que pasó.

"Cielo de medianoche" estrena el próximo 23 de diciembre en Netflix y George Clooney se pone en la piel de Augustine Lofthouse, un científico solitario que sobrevive a un episodio apocalíptico en el Ártico e intenta evitar que Sully (Felicity Jones) y sus compañeros astronautas regresen a casa en medio de una misteriosa catástrofe global. Se trata de una adaptación de la novela Good Morning, Midnight de Lily Brooks-Dalton, coprotagonizada por David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir y Tiffany Boone.