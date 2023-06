Arrancó el juicio contra Kevin Spacey por 12 cargos de delitos sexuales

El actor de House of Cards enfrenta demandas por agresiones sexuales a 4 hombres, que supuestamente tuvieron lugar entre 2001 y 2013.

Ya arrancó el juicio en Reino Unido contra Kevin Spacey. El actor se enfrenta a 12 cargos de delitos sexuales, agresiones que supuestamente tuvieron lugar contra cuatro hombres entre 2001 y 2013. El proceso durará cuatro semanas y en la primera jornada la defensa presentó la acusación contra el intérprete, a quien definieron como "un hombre que agrede sexualmente a otros hombres y que parece sentir placer haciendo que los demás se sientan impotentes e incómodos".

La abogada Christine Agnew KC acusó a Spacey de agarrar agresivamente a otros hombres por la entrepierna agregando que en una ocasión las cosas fueron más allá. "Ninguno de estos hombres quería ser tocado por Kevin Spacey Fowler de manera sexual, pero a él no parecen importarle mucho sus sentimientos. Hizo lo que quería hacer para su propia gratificación sexual", expuso.

"¿Qué dice el acusado en respuesta a estas acusaciones? Bueno, en relación con algunos sugiere que simplemente se lo inventaron. En relación al resto, acepta que hubo un encuentro sexual entre él y el otro hombre, pero afirma que todo lo que sucedió ocurrió con el consentimiento del otro hombre", continuó Agnew, que describió a Spacey como "un hombre que agrede sexualmente a otros hombres, un hombre que no respeta los límites ni el espacio personal, un hombre que parece sentir placer haciendo que los demás se sientan impotentes e incómodos, un acosador sexual".

Así son las 4 denuncias contra Kevin Spacey

Además, la abogada recalcó que el actor de House of Cards "abusó del poder y la influencia que su reputación y fama le han otorgado para aprovecharse de sus supuestas víctimas. Agnew fue la encargada de relatar ante los jueces las supuestas agresiones. La abogada contó en primer lugar la versión de una de las víctimas que Spacey contrato como conductor y que tenía entre 30 y 34 años cuando ocurrieron los hechos. "El acusado normalmente se sentaba en el asiento del copiloto. Cuando comenzó a conducir el denunciante recuerda que era muy tocón y que hablaba bastante abiertamente sobre su sexualidad", expuso.

La letrada aseguró que la supuesta víctima se sintió "incómoda" por este comportamiento y que posteriormente el contacto físico inapropiado y no deseado se volvió más intenso y progresó hasta que el señor Spacey acarició su pierna y le tocó el cuello. El comportamiento se volvió más agresivo, hasta el punto de que Spacey presuntamente "agarró y manoseó al denunciante".

El segundo denunciante, que tenia alrededor de 28 años cuando ocurrieron los hechos, recordó que Spacey le preguntó 'si alguna vez habían follado durante un encuentro en el teatro Haymarket de Londres'. Agnew dijo que Spacey puso su mano en la pierna del denunciante y después "le agarró el pene con tanta fuerza que le hizo daño". La abogada agregó que Spacey 'simplemente se echó a reír cuando el hombre le apartó'. El tercer denunciante dijo que se despertó y encontró a Spacey "practicándole sexo oral" después de acceder a reunirse con el actor en su apartamento. Cuando Spacey fue a abrazarlo, el hombre "no se movió para devolverte el abrazo porque pensó que era un poco raro, así que Spacey se movió hacia adelante, lo agarró por la cintura y al hacerlo, puso su cara en la entrepiema del denunciante", contó Agnew.

Aparentemente, la supuesta victima después "se quedo dormida o se desmayo" y, cuando despertó más tarde, encontró a Spacey "practicándole sexo oral". "A pesar de que él dijo que no, Spacey continuó, así que le empujó", dijo Agnew, añadiendo que Spacey le pidió al denunciante que no le contara a nadie lo que había ocurrido. El cuarto denunciante alegó que Spacey le besó el cuello dos veces y le tocó la entrepierna, hechos que tuvieron lugar en un pub de un pueblo cerca de Oxford en 2013. El denunciante empujo al imputado contra una pared y le dijo: "Lo siento, no estoy en ese equipo", agregó el fiscal, una expresión con la que el denunciante quiso dejar claro a Spacey que no era homosexual.