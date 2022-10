Claudia Piñeiro y Guillermo Martínez en Santiago del Estero: literatura, consejos y referentes

(Por Carlos Aletto). La edición 12 de la Feria del Libro de Santiago del Estero tiene como grandes protagonistas de la ficción actual a dos escritores que desde sus diferencias y programas de escritura tienen un recorrido muy semejante, los novelistas Claudia Piñeiro y Guillermo Martínez no comparten solo esas similitudes profesionales sino también una amistad que trasciende el ambiente literario.

La autora de "La viuda de los jueves", nacida en Burzaco en 1960, y el autor de la consagrada novela "Crímenes imperceptibles", nacido en Bahía Blanca en 1962, son los escritores más convocantes de la Feria del libro de la llamada madre de ciudades, Santiago del Estero. Que Martínez y Piñeiro hayan nacido en la provincia de Buenos Aires en el comienzo de la misma década y que hoy sean leídos en casi todo el mundo, en distintas lenguas, no es el único punto en común que tienen estos escritores, dos de los más traducidos en la Argentina.

Piñeiro comenzó sus estudios teniendo que optar por una carrera de ciencias exactas, recibiéndose de contadora pública, aunque desde muy pequeña cuando comenzó con la lectoescritura ya escribía ficción "aunque veía que los artista y los escritores eran otros", explica a Télam la escritora en cuya familia de clase media baja no había ningún pariente vinculado con la escritura o la profesión de las Letras.

Martínez escribía también de niño por iniciativa de su padre, quien organizaba los domingos un concurso entre los integrantes de la familia y le entregaba al ganador un premio que consistía en un chocolate y el cuento mecanografiado, pero se graduó en la carrera de Matemáticas. Se ríe cuando resaltan que él dio un "salto a la literatura". "No fue así -explica el autor de la novela 'Acerca de Roderer'- no di ningún salto, siempre escribí y la literatura siempre estuvo presente en mi vida".

Ambos escritores estudiaron al mismo tiempo una carrera vinculada a los números, muchas veces contrapuestas al mundo de las letras, de las palabras.

Durante las jornadas de la Feria de Santiago del Estero ambos presentaron sus novedades editoriales. Piñeiro presentó ayer jueves -como corresponde a la autora de "La viuda de los jueves"- "El tiempo de las moscas" (Alfaguara), una historia que retoma a la protagonista de la novela "Tuya" publicada en 2005. Mientras que Martínez hoy viernes presenta "La última vez" (Planeta), una historia de intriga literaria que transcurre en la Barcelona del postboom latinoamericano.

Ayer durante la presentación de "El tiempo de las moscas", ante un nutrido público y con la presencia del director de la Fundación el Libro, Ezequiel Martínez, y el subsecretario de Cultura de la provincia de Santiago del Estero, Juan Anselmo Leguizamón, Piñeiro explicó que en una cena su amigo Guillermo le había sugerido que retomara a Inés, la protagonista de "Tuya", una mujer machista que se desvive por complacer a su marido Ernesto Ferreyra. Martínez quería que tomara a Inés como si fuera el Ripley de Patricia Highsmith: "La vara baja me había dejado", dice Piñeiro.

La novela "Tuya" fue llevada al cine dirigida por Edgardo González Amer e interpretada por Andrea Prieta, Juana Viale y Jorge Marrale. A partir de la sugerencia del autor de "Los crímenes de Alicia", Piñeiro empezó a pensar que no podía escribir una historia de cárcel y decidió darle por cumplida la condena a la feminicida. Cuando la mujer sale en libertad luego de 15 años de prisión la sociedad es otra, Inés tiene que insertarse en un nuevo paradigma donde las mujeres han logrado significativas reivindicaciones como la ley de la interrupción voluntaria del embarazo.

También recordó que mientras escribía "La viuda de los jueves" estaba haciendo un taller literario con Guillermo Saccomanno. La escritora quería que el espacio de un country funcionara como el enigma de cuarto cerrado, que cristalizó con "Los crímenes de la calle Morgue" Edgard Allan Poe. Un espacio cerrado donde parece imposible cometer un crimen. En esos años de escritura ocurrió el asesinato de María Marta García Belsunce en el barrio cerrado "Carmel Country Club" (2002). Ella quería desistir de seguir con la historia pero fue Saccomanno quien le dijo que no la abandonara porque seguro que cuando la novela se publicara todavía no estaría resuelto el caso. No le faltaron razones al autor de "Cámara Gesell" y "Esperar una ola".

Martínez también recuerda sus experiencias como tallerista y los buenos consejos que recibió al inicio de su carrera de escritores ya consagrados. El autor de "Crímenes imperceptibles" dice que mientras escribía su primer libro de cuentos "Infierno grande" hacía un taller literario con la escritora Liliana Hecker quien, "con gran generosidad", le dio al cuentista novel una lista de colegas de ella, escritores, críticos literarios que ella sabía que leían los libros que iban apareciendo.

Gracias a esos contactos Martínez le hizo llegar "Infierno grande" a varios escritores y confiesa: "Contra lo que se suele pensar del mundo literario e, incluso contra lo que yo mismo escribí en algún momento sobre las rivalidades y hostilidades de nuestro mundo cultural, en ese momento me hicieron generosas devoluciones de lecturas".

Martínez recuerda especialmente a Alicia Steinberg, a Ana María Shua, a Mempo Giardinelli quien sin conocerlo lo sorprendió publicando uno de sus relatos en la famosa revista "Puro Cuento", que el prestigioso escritor chaqueño dirigía.

De todos los consejos, así como Piñeiro destaca el de Saccomanno, Martínez recuerda un no del escritor y crítico Ricardo Piglia. "Él había leído el libro completo y me hizo una observación muy interesante. En particular le había gustado un cuento que se llama 'Recuperatorio' y le había gustado porque era diferente al resto, en el sentido de la relación entre la racionalidad de los personajes y el mundo relativamente caótico".

El ganador del premio Nadal 2019 por "Los crímenes de Alicia" recuerda que el autor de "Respiración artificial" le dijo que percibía que su "máscara era la naturalidad" y que le interesaba ver cuáles serían sus próximos libros. "Me pareció muy coincidente con lo que me dijo un investigador en matemática, un profesor a que yo quería mucho, Hernán Cendra, cuando le llevé mis primeros intentos de demostraciones y me dijo 'bueno, esto está bien pero lo que más me interesa es ver lo que hará usted después', es decir, en los dos casos aparece la idea de que escribir de algún modo es seguir escribiendo, de que hay algo de ahondamiento en el proceso de la escritura, de largos entrenamientos. Me llamó la atención que en los dos casos el consejo haya sido el mismo: 'hay que seguir'. Muchas veces se piensa que el primer libro es la culminación de algo, pero en el fondo es como en la investigación es solo el principio", concluye Martínez.

Tanto Piñeiro como Martínez además de coincidir en que sus libros y escritos son llevados al cine y a las plataformas de streaming demuestran que el éxito literario también consiste en saber escuchar los consejos. Los lectores que colman la feria de Santiago del Estero están agradecidos con aquellos y estos maestros de la literatura.

Con información de Télam