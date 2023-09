El mítico Guernica de Picasso ahora podrá ser fotografiado por los visitantes del Museo Reina Sofía

El Museo Reina Sofía de Madrid anunció que a partir de ahora los visitantes podrán hacer fotografías sin flash al Guernica, el célebre mural realizado por Pablo Picasso en 1937 para conmemorar el bombardeo de esa localidad durante la guerra civil española, una decisión que forma parte de las primeras medidas implantadas por Manuel Segade, nombrado director el pasado mes de junio.

El mítico cuadro de Picasso es parte de la exposición permanente de la pinacoteca y se encuentra en una de las salas en las que, hasta ahora, estaba prohibida la toma de instantáneas aunque se mantendrá la restricción de no utilizar el flash, informó la institución madrileña.

De esta manera, el Museo del Prado se convertirá en el único museo español que mantendrá a restricción de las fotografías como una de sus políticas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La imposibilidad de fotografiar el Guernica ha generado controversia en el pasado. En junio de 2022, la banda The Rolling Stones sí pudo inmortalizar su visita a la joya del museo, luego de que el mismo decidiera abrir sus puertas en una visita privada en el marco de su Sixty Tour. Mick Jagger, horas después, subió una selección de fotografías a sus redes sociales posando frente al Guernica, una imagen que daba cuenta de que la restricción no había alcanzado a la mítica banda.

En aquel momento, el centro respondió alegando que la prohibición se dictó no para proteger la obra, sino para mejorar la comodidad de los visitantes y, en ese marco, reconocieron que la pintura no iba a sufrir porque las cámaras más frecuentes son las del móvil, que no usan el flash. Tampoco lo consideraron problema de derechos de autor: el Guernica es uno de las obras más reproducidas por su valor en el imaginario colectivo.

Con información de Télam