Dybbuk, a horas de la Final Nacional de Red Bull: "Voy a luchar por ese título con uñas y dientes"

Dybbuk charló con El Destape en la previa de la Final Nacional de Red Bull del próximo domingo que se llevará a cabo en el Movistar Arena.

El domingo 23 de octubre se llevará a cabo una nueva edición de la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos en el Movistar Arena y El Destape charló con Dybbuk, uno de los candidatos a llevarse el título de campeón nacional. "Voy a hacer grandes batallas, voy a hacer que la gente vibre y a luchar por ese título con uñas y dientes", se envalentonó el rapero oriundo de San Antonio de Padua, el oeste bonaerense.

Después de dos años de Red Bull sin público, la edición 2022 devolverá la presencialidad a la competencia más importante de freestyle del país. El marco del certamen en el que se enfrentarán 16 de los mejores MC's de la Argentina promete ser imponente, ya que se llevará a cabo en el Movistar Arena, un reducto con capacidad para 15 mil personas. "Va a ser una Red Bull muy distinta a la del año pasado", vaticinó Dybbuk, uno de los freestylers que buscarán la gloria en charla con El Destape.

El MC oriundo del oeste del conurbano bonaerense viene con el fuerte envión de ser el líder indiscutido del ranking de ascenso para la FMS. "La actividad en el circuito es uno de los mejores entrenamientos que puede haber", reconoció el freestyler, que ya tiene experiencia en Red Bull, ya que fue parte de las ediciones del 2018 (se fue en primera ronda ante Sub) y el 2021 (cayó en cuartos contra MP).

- ¿Hay una presión especial por competir en un evento con tanto público?

- No sé si es una presión, me pone hasta contento después de la pandemia poder estar en un evento en el que haya tal cantidad de gente. Va a ser una Red Bull muy distinta a la del año pasado, que fue sin público y era un círculo cerrado en el que buscabas la aprobación de tus colegas. Ahora va a ser un círculo mucho más abierto en el que vas a buscar la aprobación de tus colegas, pero también vas a tener a las 15 mil personas que van a estar abajo. Como presión no lo vivo distinto, una Red Bull ya tiene mucha presión de por sí.

- ¿Te sentís favorito?

- La verdad que no me considero candidato. Quizás para la gente que está metida en el ambiente, que puede decir "Dybbuk va a competencias 5 veces por día, es muy probable que le vaya bien". Creo que los favoritos de la gente y del público en general son otros. No sé si estoy en esa primera línea de favoritos, pero estoy en una posición cómoda: que es ni ser completamente desconocido ni ser el que más presión tiene. Pero voy a hacer grandes batallas, voy a hacer que la gente vibre y a luchar por ese título con uñas y dientes

La renovación en el circuito competitivo

Una de las características más salientes de la Final Nacional de Red Bull que se llevará a cabo el domingo es que no habrá campeones compitiendo, por tanto sí o sí habrá una nueva coronación. Esto es parte de una lenta renovación que se está viviendo en el circuito del freestyle argentino, con el alejamiento de algunas de las máximas figuras de la "vieja escuela", como Dtoke, Papo, Klan y MKS, entre muchos otros. Pero Dybbuk se encuentra en una especie de limbo, ya que a pesar de venir del under de aquella etapa, empezó a pisar fuerte en el mainstream en el último tiempo.

- ¿Cómo ves el recambio generacional que está sucediendo en la escena competitiva?

- Yo lo disfruto porque estoy como en el medio. Me gusta haber formado parte de lo que fue la etapa final del Quinto y poder conocer a muchos de los pibes ahí. También ver el crecimiento de todos los pibes que están apareciendo hoy está muy bueno. Muchos pibes de la renovación me devuelven eso de que cuando ellos estaban empezando yo ya estaba, entonces como que hay una relación de respeto. Y también de gente como Wolf, que me dice "qué bueno que vos estás acá después de tanto tiempo luchándola". Está bueno, siento que pude ver un poco las dos generaciones de cerca y eso me gusta y siento que me nutre.