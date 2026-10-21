Final explicado de "Lo dejamos acá", la película argentina de gran éxito en Netflix

Dirigida por Hernán Goldfrid y escrita por Emanuel Diez, Lo dejamos acá plantea una sátira ácida sobre el mundo del psicoanálisis y las trampas del ego. La historia sigue a Ulises Verón (Ricardo Darín), un renombrado psicólogo que, desencantado con la pasividad de las metodologías tradicionales, adopta una estrategia mucho más intervencionista en la vida de sus pacientes. La dinámica toma un giro impredecible con la llegada de Martín Bouchard (Diego Peretti), un célebre escritor sumido en el alcoholismo y en un severo bloqueo creativo. Decidido a demostrar la efectividad de su polémico método, Ulises trasgrede la ética profesional y escribe a escondidas una novela inspirada en su propia práctica, titulada El pragmático, para atribuírsela a Martín y rescatar su carrera.

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¿Cómo termina "Lo dejamos acá"?

A medida que El pragmático se convierte en un fenómeno editorial, la tensión entre ambos personajes alcanza su punto máximo. Cuando Martín confronta violentamente a Ulises, tras sospechar la manipulación y la invención del texto, se desata un accidentado forcejeo en el consultorio. Durante la disputa, el escritor tropieza, se golpea fuertemente la cabeza contra el filo de un mueble y cae desplomado en medio de un abundante charco de sangre.

Convencido de que cometió un homicidio involuntario, el psicoanalista entra en pánico y huye de la escena para encubrir sus huellas. Sin embargo, Martín logra sobrevivir al traumatismo y es internado de urgencia. Lejos de denunciar a su terapeuta o de llevar el conflicto a la justicia, el escritor comprende que el rotundo éxito del libro superó cualquier límite. Tras recuperarse, acuerda con Ulises mantener el engaño: aceptan adaptar El pragmático al cine y continuar explotando comercialmente la obra, sellando así una incómoda pero sumamente lucrativa alianza.

Ricardo Darín en "Lo dejamos acá". (Crédito de foto: Netflix)

El significado de un pacto cínico

El final de la película funciona como una cruda parábola sobre la ambición, la ética profesional y la mercantilización del talento. Ninguno de los dos protagonistas actúa movido por principios morales; por el contrario, los une la conveniencia mutua. Ulises logra la validación de sus métodos poco ortodoxos a través del éxito de la novela, mientras que Martín recupera la fama y el prestigio que creía perdidos para siempre.

El título del filme adquiere entonces una doble connotación: representa la clásica frase con la que concluye una sesión analítica y el acuerdo tácito de "dejar las cosas así" para no destruir las mentiras sobre las cuales ambos han refundado sus carreras.