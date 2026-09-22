Ricardo Darín, tras ser abuelo a los 69 años: "Está robusto y simpático, estamos todos muy felices"

Ricardo Darín se convirtió en abuelo a los 69 años y compartió la alegría que atraviesa su familia tras la llegada del primer hijo del Chino Darín y la actriz española Úrsula Corberó. El artista argentino rompió el silencio para referirse a la experiencia de recibir al nuevo integrante del hogar y no ocultó la fascinación que le produce esta nueva etapa de su vida.

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En sus declaraciones, el protagonista de historias emblemáticas del cine nacional como El Secreto de sus Ojos recordó los primeros instantes junto al pequeño y cómo fue ese impacto inicial al sostenerlo en sus brazos durante su viaje a España. "Cuando él nació yo estuve en Barcelona, pero lo tuve un día y medio ahí entre mis manos y tampoco lo podía tocar mucho porque me daba un poco de... es tan frágil un bebé recién nacido", relató Ricardo Darín en diálogo con Caras, sobre el temor natural y el cuidado con el que encaró esos primeros contactos con su nieto recién nacido.

Con el paso de las semanas, la evolución del bebé transformó la prudencia inicial en pura admiración por parte del abuelo Darín. "Ahora está por cumplir 4 meses, está robusto, muy simpático y, la verdad, es que estamos todos increíblemente felices", completó el actor y así reflejó el clima de celebración colectiva que se vive en el entorno familiar ante el crecimiento del hijo de la pareja de actores.

Quién es Florencia Bas, la esposa de Ricardo Darín

La historia de Florencia Bas con Ricardo Darín comenzó a fines de 1987, cuando coincidieron en una clásica pizzería porteña de la avenida Corrientes. El flechazo fue tan inmediato que, apenas cinco meses después de aquel primer encuentro, decidieron dar el paso hacia el casamiento. Desde entonces, la pareja construyó un camino compartido que supera los 35 años de relación, consolidándose como una de las uniones más sólidas, estables y respetadas del ambiente artístico argentino.

El Chino Darín y su hijo.

A lo largo de las décadas, Bas optó por mantener un perfil bajo, resguardando su privacidad y manteniéndose al margen de los escándalos mediáticos y la alta exposición pública. En el ámbito académico y profesional, estudió el traductorado de inglés, aunque con la llegada de la maternidad decidió priorizar la dinámica del hogar y la crianza familiar.