Netflix incorporó a su catálogo “El viudo: Hasta que la muerte nos separe”, un documental de crímenes reales que reconstruye la investigación sobre un hombre cuyo historial matrimonial quedó marcado por varias muertes sospechosas.

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La producción sigue el caso de Thomas Randolph, un residente de Las Vegas que contrajo matrimonio en seis oportunidades y quedó bajo sospecha por el fallecimiento de cuatro de sus esposas. A través de testimonios y registros de la investigación, la producción reconstruye los hechos que despertaron las dudas sobre su comportamiento.

Dirigido por Chris Smith, realizador de Tiger King, el largometraje combina el trabajo periodístico y policial para revisar los antecedentes del acusado y los episodios que marcaron su historia.

¿De qué se trata “El viudo: Hasta que la muerte nos separe”?

“El viudo: Hasta que la muerte nos separe” reconstruye la investigación sobre Thomas Randolph, sospechoso por la muerte de varias de sus esposas. El caso tomó impulso en 2008, cuando Sharon Causse, su sexta mujer, fue asesinada a tiros en la vivienda que compartían.

Randolph declaró que un intruso había ingresado en la casa y disparado contra ella, y aseguró que él había matado al supuesto atacante. Las inconsistencias que despertó su versión llevaron a los investigadores a revisar otros fallecimientos relacionados con sus matrimonios anteriores.

El periodista Dan Slepian y el detective Dean O'Kelley forman parte del relato, que muestra cómo la pesquisa examinó las circunstancias de cada muerte y posibles vínculos con pólizas de seguro de vida.

Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió en 1986, cuando Becky Gault, su segunda esposa, murió de un disparo en la cabeza. Aunque inicialmente se consideró un suicidio, Randolph fue acusado de asesinato y posteriormente absuelto.

Otro episodio bajo análisis es el de Frances Randolph, su quinta mujer, quien falleció durante la internación posterior a una intervención quirúrgica por una afección cardíaca. Su marido atribuyó la muerte a una presunta negligencia médica.

La producción también reúne los testimonios de mujeres que mantuvieron relaciones con el acusado y sobrevivieron a ellas. Sus declaraciones aportan otras perspectivas sobre su comportamiento y permiten ampliar el contexto de la investigación.

A su vez, aparecen registros en los que Randolph defiende su inocencia, material que permite contrastar su versión con los testimonios y las pruebas examinadas durante el proceso judicial.

Con una reconstrucción de los antecedentes y las distintas líneas de investigación, el documental repasa un caso en el que las muertes de varias mujeres quedaron bajo sospecha y expone las dificultades para esclarecer lo ocurrido.

Ficha técnica “El viudo: Hasta que la muerte nos separe”