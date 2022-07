Murió James Caan, actor de El Padrino, Misery y Elf, a los 82 años

Por su papel en El Padrino, James Caan recibió una nominación a Mejor actor de reparto en los premios Oscar. Por el momento se desconocen las causas de su deceso.

El reconocido actor estadounidense James Caan, inolvidable en sus roles como el mafioso Sonny Corleone en El Padrino y el escritor Paul Sheldon en Misery, falleció este miércoles a la noche a los 82 años. La noticia fue confirmada por sus familiares en la cuenta oficial del intérprete en Twitter.

"La familia aprecia el amor y las condolencias y pide que se continúe respetando su privacidad en este difícil momento", precisó el comunicado de su familia. Por el momento, se desconocen las causas que llevaron a la muerte al legendario actor de cine.

Nacido en El Bronx, Nueva Yok, el 26 de marzo de 1940, Caan se graduó en la escuela de actores Neighborhood Playhouse y comenzó su carrera en la pantalla chica con series como Los Intocables, The Alfred Hitchcock Hour, Kraft Suspense Theatre, Combat!, Ben Casey, Dr. Kildare, The Wide Country, Alcoa Premiere, Ruta 66 y Naked City. Pero el cine fue sin dudas el espacio en el que más se destacó. Hizo su debut en 1964 como villano en Una mujer atrapada y tres años más tarde actuó en El dorado junto a John Wayne y Robert Mitchum. A fines de la década del 60, el actor comenzó su vínculo laboral con Francis Ford Coppola. Primero interpretó a un jugador de fútbol americano en Llueve sobre mi corazón (1969) y en Brian's Song (1971).

Pero en 1972 llegaría uno de sus personajes más populares: Santino "Sonny" Corleone, en la primera parte de la trilogía El Padrino, labor que le valió la nominación al Óscar como mejor actor de reparto. Luego de semejante éxito trabajó en decenas de películas, como Cinderella Liberty, Rollerball, Harry And Walter Go To New York, A Bridge Too Far, Comes A Horseman y Chapter Two. Mientras que en 1980 presentó su ópera prima como director: Hide In Plain Sight, un film que también lo tuvo como protagonista.

La muerte de su hermana, en 1982, lo hundió en una profunda depresión, por la que no quiso participar en ningún rodaje hasta 1987. Pero de la mano de Coppola hizo su reaparición pública en Gardens of Stone y continuó su carrera con Alien Nation, Dick Tracy, Misery, Luna de miel para tres, Eraser, The Yards, City of Ghosts, Dogville y Elf, entre otras producciones.