De qué murió Antonio Gasalla: qué enfermedad tenía el histórico actor

De qué murió Antonio Gasalla, el histórico capocómico argentino que tenía 84 años.

Antonio Gasalla murió a los 84 años y su deceso causó una gran tristeza en el ambiente de la televisión y el espectáculo y la noticia sobre su fallecimiento trascendió en horas del mediodía del martes 18 de marzo. De qué murió y qué enfermedad tenía el prestigioso actor de Esperando la carroza, uno de sus mayores éxitos.

Desde fines de 2019 que Antonio Gasalla había sido diagnosticado con demencia senil, una enfermedad neurodegenerativa que lo alejó del medio. Con el correr del tiempo, su salud se fue deteriorando y como consecuencia de sus complicaciones cognitivas, su familia lo llevó a un geriátrico donde residió hasta el día de su muerte.

Antonio Gasalla falleció en horas de la mañana del martes 18 de marzo.

El pasado 5 de marzo, Gasalla ingresó al Sanatorio Otamendi de urgencia por una neumonía, sumado a un cuadro de deshidratación y una baja considerable en los niveles de glóbulos rojos. Por el momento, se desconoce la causa oficial de su deceso y se espera el parte de la familia y los profesionales de la salud que lo estuvieron atendiendo durante este tiempo.

La carrera de Antonio Gasalla

Gasalla nació el 9 de marzo de 1941 en Buenos Aires y estudió actuación en la Escuela Nacional de Arte Dramático. El pasaje al reconocimiento fue en 1966 con Help Valentino, un espectáculo de sketches con canciones, cuadros humorísticos y proyecciones de películas, junto Edda Díaz, Nora Blay y Carlos Perciavalle. Además, sus unipersonales de humor ambiguo y corrosivo abundaron en los teatros de revista como el Maipo, meca de las grandes actrices y vedettes en las décadas del '70 y '80. Con la disolución del grupo, Gasalla y Perciavalle conformaron una de las más reconocidas duplas del café concert durante algunos años.

En televisión, Gasalla se destacó en programas como El mundo de Antonio Gasalla, El palacio de la risa y Gasalla en la tele, mientras que en cine sobresalió en películas como La tregua, Esperando la Carroza -pieza emblema del cine nacional donde compartió cartel junto a Betiana Blum, China Zorrilla, Luis Brandoni y Julio de Grazia, entre otros- y Dos hermanos, su último gran protagónico en la pantalla grande junto a Graciela Borges. En sus últimos años de actividad, Gasalla tuvo un colosal éxito con la obra Más respeto que soy tu madre, basada en el libro de Hernán Casciari.

Por su trabajo en la cultura, Antonio Gasalla recibió 5 premios Martín Fierro, un Martín Fierro de Oro (1994), premios ACE y Estrella de Mar, entre otros. También fue declarado Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. En sus últimos años, el actor optó por recluirse en su hogar tras interrumpir una temporada en "La Feliz", junto a su amigo Marcelo Polino, por problemas de memoria y cambios en su humor.

El día que el hermano de Antonio Gasalla preocupó a todos por el adelanto de su salud: "No lo favorece"

La salud de Antonio Gasalla fue una situación que generó preocupación en el mundo del espectáculo, ya que se mantuvo con bastante hermetismo sobre el tema para luego dar noticias alarmantes al respecto. Sin ir más lejos, en los últimos días se conoció que el actor había sido internado de urgencia por una complicación respiratoria. Y en medio de las especulaciones, su hermano, Carlos Gasalla, contó qué le estaba pasando.

Luego de que trascendiera su internación por una complicación respiratoria, el hermano de Gasalla fue interceptado por el móvil de América TV y allí contó los detalles del estado de salud de su hermano. Precisamente, el actor que lleva algunos años internado en un geriátrico por su diagnóstico de demencia senil, presentó un cuadro de neumonía y generó gran preocupación. En este marco, su consanguíneo brindó detalles de la situación.

"Antonio se encuentra bien ahora, estabilizado", empezó por llevar la calma. Luego, siguió: "Tiene un problema respiratorio por un enfriamiento. Seguramente, en el lugar donde está hay aire acondicionado y lo puede haber afectado, pero ahora está recuperado. Le han dado antibióticos, está en terapia. Ni bien mejore, lo pasarán al lugar donde está habitualmente".

Finalmente, Carlos siguió: "Fue el cambio de tiempo o de temperatura que a veces no lo favorece. A veces respira por la boca. Eso le ha producido un enfriamiento y por eso tenemos que tratarlo para que no se convierta en algo más grave. El estado general está bien, como estaba anteriormente". Por último, cerró: "Hay que entender el estado en que está Antonio. No es descuido sino eventualidades por el estado en que está. Él está vulnerable".