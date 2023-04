Muere la escritora británica Anne Perry, exitosa autora de novela negra y criminal en la vida real

La escritora británica de novela negra Anne Perry, quien vendió 25 millones de ejemplares de sus obras a nivel mundial y fue conocida por asesinar a la madre de su mejor amiga, murió en Los Ángeles a los 84 años, informó su editor francés.

Autora de "Los incendios de Highgate Rise", "Un mar oscuro" o "Los crímenes de Cater Street" donde construyó sus célebres personajes William Monk y Charlotte y Thomas Pitt, la autora, que murió el lunes último, trascendió en su adolescencia por haber asesinado a la madre de su mejor amiga, junto a ella, hecho que fue llevado a la película "Criaturas celestiales", de Peter Jackson, donde Perry es encarnada por Kate Winslet.

La autora, cuyo nombre de origen era Juliet Hulme, cometió el asesinato en 1954 cuando tenía 15 años, y vivía en Nueva Zelanda, donde cultivó una amistad dependiente junto a Pauline Parker.

Previo a ese hecho, los padres de la autora decidieron mudarse al extranjero y las adolescentes se ilusionaron con la posibilidad de que Hulme se mudara a vivir con ella y su familia. Pero, ante la negativa de la madre de su amiga, Honora Mary Parker, de que su hija se mudara, tramaron el asesinato de la mujer, a quien atacaron a ladrillazos y le provocaron la muerte.

El asesinato conmocionó a todo el país, donde se despertó una atención morbosa por la muerte de una madre a manos de su hija y de una amiga, y por los rumores de que ambas mantenían una relación amorosa, que fue desmentida por Perry.

Al ser menores de edad, las adolescentes fueron encarceladas y Perry recuperó la libertad en cinco años y al salir de prisión, cambió de nombre y con esa nueva identidad cambió su vida: trabajó un tiempo como azafata, se hizo mormona y se instaló en Escocia.

Bajo esa nueva identidad, publicó en 1979 su primera novela de una carrera muy larga y exitosa, marcada especialmente por dos series de libros ambientados en la Inglaterra victoriana: por un lado, los que están centrados en el personaje de William Monk, con títulos como Un mar oscuro y Justicia ciega; y, por otro, la que protagonizan Charlotte y Thomas Pitt, que se inició con Los crímenes de Cater Street en 1979.

“Perry fue seleccionada por el diario The Times como una de las 100 mejores escritoras del crimen del siglo XX”, recuerda su página en la web de la agencia literaria Carmen Balcells, consigna el diario El País.

Su verdadero nombre y su pasado fueron revelados por la prensa en los años 90, cuando su historia fue adaptada a la gran pantalla. "Todo lo que había conseguido como miembro honesto de la sociedad estaba amenazado", declaró al diario The Guardian en 2003. "¿Por qué no se me podía juzgar por lo que soy ahora, en lugar de por lo que era entonces?".

Anne Perry, que vivía en Los Ángeles desde hacía varios años, falleció el lunes, informó el sello 10/18 en un comunicado. La historia recordará "sus personajes excepcionales, su precisión histórica, la calidad de sus novelas policíacas y su interés por las cuestiones sociales", añadió 10/18, que editaba su obra.

Con información de Télam