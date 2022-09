Se estrena el documental que revela como Lady Di fue víctima de la violencia periodística

A 25 años de la trágica muerte de Diana de Gales, más conocida como Lady Di, un repaso por las claves y perlitas del revelador documental de Ed Perkins, que se estrena en salas de cine este jueves 1 de septiembre.

La historia del matrimonio de Diana y Carlos es uno de los capítulos mejor documentados de la historia de la Familia Real. La imagen de cuento de hadas duró poco y las crecientes peleas, persecuciones mediáticas y crisis de protagonismo entre los Príncipes de Gales, marcaron el inicio del calvario de Lady Di y contribuyeron a su trágico desenlace. De carácter revelador, el nuevo documental de Ed Perkins lleva un poco de luz a los recovecos y nubarrones de la violenta relación entre la prensa y la Princesa, a la par que se mete de lleno en los continuos escándalos relacionados con la realeza británica.

El documental propone un recorrido lineal de la relación de Diana y Carlos, desde su boda hasta la muerte de la Princesa (en un choque que aún hoy es motivo de infinidad de teorías en las redes sociales), con principal énfasis en el constante acoso de los periodistas a Lady Di -una rara avis que nunca terminó de amoldarse a las costumbres frías de la Familia Real, ganándose así la mirada desaprobatoria de la Reina Isabel II y el amor popular- y las consecuencias de un intenso escrutinio de cada uno de sus movimientos. Con un archivo de audio y video espectacular, el documental de Perkins expone la contribución vil que tuvieron los periodistas y paparazzis en el deterioro emocional de la mujer, a la par que aborda la historia desde un enfoque reflexivo que permite hacer un fino análisis de como la sociedad de esa época fue determinante en el tratamiento narrativo de los hechos.

"Tenía 11 años cuando Diana murió trágicamente en el verano de 1997. Recuerdo que la gente que me rodeaba -los adultos- se vieron envueltos en una ola de conmoción nacional y dolor compartido, como nunca se había visto antes ni después. Era casi como si hubieran perdido a un miembro de su propia familia, a pesar de que la gran mayoría no había conocido a Diana y sólo la había conocido a través de los medios de comunicación. Recuerdo que me dejó confundido. ¿Qué conexión tenía el mundo con esta persona? ¿Por qué les importaba tanto?", explicó Perkins en declaraciones a la prensa sobre los motivos que lo llevaron a adentrarse en la historia y contarla desde una perspectiva innovadora.

El documental The Princess captura la esencia amorosa que tuvo la Princesa Diana en su corta vida y la convirtió en una figura mítica de la cultura popular. El cierre emotivo ineludible -que toca los corazones más duros- es la corona de un trabajo documental moderno y fantástico de ver y apreciar.

The Princess. Nuestra opinión: Muy buena.

Direccion: Ed Perkins.

Estreno exclusivo en cines de la cadena Cinépolis (Recoleta, Avellaneda, Luján, Merlo, Pilar, Mendoza, Maipu Mendoza, Neuquén y Rosario)