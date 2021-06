El protector: mediocre reproducción de discursos xenófobos

Liam Neeson vuelve a la acción en un filme vetusto que alimenta una ideología cercana al ala más conservadora de los Estados Unidos.

El enemigo principal de Liam Neeson, es el mismísmo Liam Neeson con su vasta trayectoria de intepretaciones de polícias, agentes especiales y veteranos de guerra que desatan su sed de venganza a raíz de alguna injusticia. En El protector (The Marksman, en inglés) intenta emular los clásicos héroes renegados de Clint Eastwood sin una pizca de gracia y con un mensaje xenófobo cercano al ala más conservadora de los Estados Unidos. Mediocre es un calificativo dulce.

Un ranchero amargado (Liam Neeson) que vive en la frontera de Arizona se convierte en el defensor de un niño mexicano que huye desesperadamente de los asesinos del cartel que aniquiló a su mamá. Neeson, que además de granjero esconde un pasado como excomando (¡vaya que novedad!), no duda en cargar municiones repartiendo tiros a diestra y siniestra. No hay ingenuidad en la decisión de poner a los mexicanos en el rol de villanos y a los norteamericanos como patriotas republicanos; este estilo de filmes tuvo un fuerte cuestionamiento en los últimos años, cuando Hollywood cayó en la cuenta de que los latinoamericanos también son seres humanos.

El protector es digna de mencionar por lo agresivamente mediocre que es. Subestima a los espectadores, no ofrece secuencias de acción atrapantes, no busca dejarnos sin aire ni pretende hacernos emocionar con alguna secuencia de drama superfluo. Es neutra, no mueve ninguna vibra de excitación al espectador. Después de la excelente Búsqueda implacable (2008), la aceptable Non-Stop: sin escalas (2014), la predecible El pasajero (2018) y la insoportable Venganza implacable (2020), no estoy seguro de quién está más cansado, Neeson interpretando una y otra vez el mismo personaje o este crítico teniendo que pasar por la misma tortura.

El protector. Nuestra opinión: Mala.

Dirección: Robert Lorenz.

Elenco: Liam Neeson, Jacob Perez, Katheryn Winnick, Juan Pablo Raba y Teresa Ruiz.

Funciones en los complejos Hoyts Abasto, Dot, Unicenter y Salta; y Cinemark Palermo, Puerto Madero y Mendoza.

Puede disfrutarse en CABA a partir del viernes 18 de junio, con la reapertura de cines con aforo del 30% y protocolos sanitarios correspondientes.