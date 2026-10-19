Entradas para Slash en Argentina 2027: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Slash featuring Myles Kennedy & The Conspirators, que es una de las agrupaciones más respetadas del rock moderno internacional, ha confirmado de manera oficial su regreso a Argentina. El emblemático guitarrista, junto a su banda, se presentarán en Buenos Aires el próximo 7 de abril de 2027 en el escenario del Movistar Arena. Este show se llevará a cabo en el marco de su gira mundial titulada “Flying Blind World Tour 2027”, un recorrido internacional imperdible que promete cautivar a los seguidores locales con un interesante despliegue escénico y de primer nivel, garantizando una velada que quedará grabada en la memoria de los fanáticos del rock internacional.

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Venta de entradas y localidades para ver a Slash

Los fanáticos que deseen asegurar su lugar en este evento musical podrán adquirir sus localidades a partir del lunes 19 de octubre a las 16:00 horas. La venta oficial de tickets se hará de manera exclusiva a través del sitio web oficial de Movistar Arena.

Aunque los precios específicos de cada sector aún no fueron detallados de forma masiva en el anuncio preliminar, se espera una alta demanda debido al fervor que despierta el legendario exguitarrista de Guns N' Roses en el público argentino. La recomendación es ingresar con anticipación a la plataforma digital para evitar inconvenientes ante la masiva concurrencia esperada en la boletería online.

Gira de Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators. (Crédito de foto: Fénix Entertainment)

Trayectoria y consolidación de la banda

La historia de Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators comenzó hace quince años como un feliz accidente tras el álbum solista homónimo que el guitarrista editó en 2010. La química musical y personal dio paso a una sólida alineación que hoy completan Myles Kennedy en la voz principal, Todd Kerns en bajo y coros, Brent Fitz en batería y Frank Sidoris en guitarra rítmica.

Con cuatro álbumes de estudio en su haber, como Apocalyptic Love (2012), World on Fire (2014), Living the Dream (2018) y 4 (2022), el grupo ha sabido forjar una identidad sonora inconfundible dentro del hard rock contemporáneo. Actualmente, la banda se encuentra preparando el lanzamiento de su quinto LP titulado Flying Blind, previsto para el 26 de febrero de 2027 a través de Gibson Records, con lo cual consolidan una trayectoria marcada por la energía cruda, la espontaneidad en el estudio y grandes giras internacionales. De este modo, buscan confirmar su vigencia en la escena mundial, demostrando que su amor por el rock sigue latiendo junto a sus fanáticos.