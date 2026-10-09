Llega a la Argentina "Levitation", el festival internacional de Austin, Texas al Konex 2027: entradas y fecha de cuándo es

Levitation, uno de los festivales de música alternativa más reconocidos de Estados Unidos, llega por primera vez a Argentina. El encuentro tendrá lugar el miércoles 20 de enero de 2027 en el CCKonex, con un lineup que reúne a cuatro destacados nombres internacionales: Melvins, Osees, Boris y Frankie and the Witch Fingers, y a Winona Riders como representante de la escena local.

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Por dónde sacar entradas para Levitation

Las entradas para Levitation se podrán adquirir por Venti y estarán disponibles desde este viernes 9 de octubre a las 12 horas.

Cómo nació Levitation

Nacido en 2008 en Austin, Texas, el festival fue creado originalmente bajo el nombre Austin Psych Fest por integrantes de The Black Angels y amigos vinculados a la escena musical de la ciudad. Con el tiempo, se convirtió en un punto de encuentro para distintas expresiones de la música alternativa y pasó a llamarse Levitation en homenaje a The 13th Floor Elevators, banda pionera de la psicodelia texana.

Boris, otro de los grupos presentes.

A lo largo de su historia, Levitation se consolidó como una plataforma para la música alternativa, reuniendo artistas de distintas generaciones y escenas en torno a una propuesta que combina nombres consagrados con nuevas voces de la escena independiente.

Desde su creación, cientos de artistas han formado parte de sus distintas ediciones, entre ellos King Gizzard & the Lizard Wizard, Tame Impala, Pavement, TV on the Radio, Mastodon, Slowdive, Sleep, Beach House, Ty Segall, Chelsea Wolfe, The Brian Jonestown Massacre, Animal Collective, Dinosaur Jr., Black Rebel Motorcycle Club y Kikagaku Moyo, consolidando al festival como una plataforma internacional para la música alternativa.

Los nombres que se suman en esta edición deee Levitation

Ahora, esa historia llega a Buenos Aires. La primera edición argentina de Levitation reunirá a cuatro de los nombres internacionales que forman parte de su desembarco sudamericano: Melvins, Osees, Boris y Frankie and the Witch Fingers. A ellos se suma Winona Riders , representante de la escena argentina, que completa el lineup local y será parte de esta primera edición del festival en el país. Una oportunidad muy especial para que la Argentina pueda disfrutar de la música de este reconocido festival.

La llegada de Levitation a Argentina se inscribe dentro de la expansión del festival por Sudamérica y marca un nuevo capítulo para una propuesta que, desde Austin, construyó una comunidad internacional alrededor de la música independiente y de una curaduría que cruza fronteras, escenas y generaciones.