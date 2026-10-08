Line up del Lollapalooza 2027: qué artistas y bandas tocan en el Hipódromo de San Isidro

El festival más importante del calendario nacional ya prepara con entusiasmo su decimosegunda edición. Lollapalooza Argentina reveló formalmente el cartel completo que llenará de música el Hipódromo de San Isidro los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027. Al frente de una grilla histórica destacan diez imponentes headliners internacionales que garantizarán tres jornadas memorables.

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Entre este distinguido seleccionado sobresalen dos grandes figuras latinas: la argentina TINI, en lo más alto de su carrera tras el éxito global del proyecto 'FUTTTURA', y la agrupación venezolana Rawayana, reafirmando el constante crecimiento de los ritmos hispanos.

Diversidad de géneros y venta de entradas

Entre las otras grandes propuestas están bandas icónicas como The Killers y Queens of the Stone Age , artistas nuevas que revolucionan el pop como Charlie xcx y Sombr , y leyendas de la música techno como David Guetta .

y , artistas nuevas que revolucionan el pop como , y leyendas de la música techno como . Fiel a su característica identidad ecléctica, la propuesta combina pop, rock, hip hop, electrónica, trap e indie , reuniendo leyendas consagradas con las voces más disruptivas. Para ser parte de este gran evento , las entradas ya se encuentran disponibles en Preventa 3 únicamente mediante la plataforma All Access . Se pueden adquirir en 6 cuotas sin interés de $58.334 más el costo de servicio pagando con tarjetas Santander Visa , brindando facilidades para disfrutar este show.

ecléctica, la propuesta combina , reuniendo leyendas consagradas con las voces más disruptivas. Para ser parte de este gran , las ya se encuentran disponibles en Preventa 3 únicamente mediante la plataforma . Se pueden adquirir en más el costo de servicio pagando con tarjetas , brindando facilidades para disfrutar este show. Quienes no asistan al Hipódromo de San Isidro, también podrán seguir toda la acción en vivo a través del streaming exclusivo de Flow.

Charlie XCX es headliner de Lollapalooza 2027. (Crédito de foto: Lollapalooza)

El talento argentino al frente y el line up completo

La escena de artistas argentinos atraviesa la lista completa de principio a fin. Además del lugar de TINI encabezando el cartel, el talento nacional brillará con Dillom presentando 'La Nueva Violencia', Usted Señalemelo desplegando 'Términos & Condiciones', K4OS con la nueva ola pop, y Un Poco de Ruido contagiando cumbia. Se suman Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, enzocerobulto, Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofia Mora y Las Sombras.

El lineup completo incluye a: Travis Scott, The Neighbourhood, Fontaines D.C., The Prodigy, Malcolm Todd, Geese, Cage the Elephant, Dominic Fike, RAYE, Lola Young, Slayyyter, Adéla, Un Poco de Ruido, Marlon Hoffstadt, Four Tet, Angine de Poitrine, Tomora, K4OS, Leon Bridges, Boys Noize, Snow Strippers, Carlita, Sammy Virji, Ninajirachi, Julia Wolf, Die Spitz, Yorghaki, The Avalanches, Rivo, Boy Harsher, Mateo Dufour, Amaia.

Geese llega a Argentina para el Lollapalooza. (Crédito de foto: Lollapalooza)

Midnight Generation, Mind Enterprises, Ayybo, Juan Hansen, Violet Grohl, Ela Taubert, Francisca Valenzuela, Princesa Alba, Lolu Menayed, Folgar, Tiga, Santos Bravos, Daniela Spalla, Kchiporros, Natalia Lacunza, Zé Pequeña, Sofia Mora, Dandára, Joaco Burgos, Ara, Palo, Fabrizio, Mai Lawson, Hana Fox, Varese, Sol Porro, HelloLola, Molle, Pato Mallet, Las Sombras y La Ramona.