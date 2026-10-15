Entradas U2 en Argentina 2027: precios y fechas de cuándo toca en River Plate

U2 vuelve a la Argentina en marzo de 2027, nueve años después de su última visita al país. La banda irlandesa ofrecerá dos conciertos en el estadio de River Plate, el 23 y el 25 de marzo, como parte de su nueva gira, The Greatest Show on Earth. Los shows contarán con Beck como invitado especial, en el regreso de la banda después de casi una década de ausencia en el país.

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Por dónde comprar las entradas y cuándo salen a la venta

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de All Access. La preventa para clientes Santander Visa comenzará el miércoles 21 de octubre, a las 10, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés. En tanto, la venta general se habilitará el jueves 22 de octubre, a la misma hora.

El regreso de U2 después de casi una década

La última presentación de U2 en la Argentina fue en octubre de 2017, cuando actuó en el Estadio Único de La Plata con The Joshua Tree Tour. Aquella gira celebró los 30 años del álbum publicado en 1987, una de las obras más emblemáticas de su discografía.

Bono, The Edge y todo U2 llega de nuevo a River.

Ahora, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. volverán a encontrarse con el público argentino en dos noches que prometen combinar clásicos, nuevas canciones y una puesta en escena de gran despliegue. "Queremos que esa noche sea una de las mejores de sus vidas", expresaron los integrantes del grupo al presentar el espíritu de la nueva propuesta, que busca convertir cada concierto en una experiencia musical y visual.

U2 celebra 50 años de historia

El regreso coincide con un momento especial para la banda. El 25 de septiembre de 2026 se cumplieron 50 años de aquel encuentro en el colegio Mount Temple de Dublín, donde los músicos comenzaron a dar forma al proyecto que se convertiría en U2.

Para celebrar el aniversario, los cuatro integrantes regresaron a ese establecimiento y ofrecieron un concierto sorpresa ante cientos de estudiantes, en el que repasaron algunos de sus grandes éxitos y presentaron en vivo "Silencio", su nuevo sencillo.

Un nuevo disco para acompañar la gira

La banda también prepara el lanzamiento de Carnaval de Luz, su decimosexto álbum de estudio, previsto para el 13 de noviembre de 2026. El trabajo incluirá doce canciones y marcará su regreso al material completamente nuevo después de Songs of Experience, publicado en 2017.

Entre las colaboraciones anunciadas figuran Brian Eno, Martin Garrix y Ryan Tedder, además de participaciones vinculadas con Rosalía y Dolly Parton. Con cinco décadas de trayectoria, U2 mantiene su lugar entre las bandas más influyentes del rock mundial. En marzo de 2027, el grupo volverá a River Plate para sumar dos nuevas fechas a una historia que tiene en la Argentina uno de sus públicos más fieles.