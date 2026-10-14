Entradas para Bándalos Chinos en el e C Art Media 2026: precios y fecha de cuándo toca

Bándalos Chinos anunció un nuevo recital en la Ciudad de Buenos Aires para cerrar el año y despedir su Vándalos Tour. La banda de indie pop se presentará el domingo 13 de diciembre de 2026 en el C Art Media, ubicado en el barrio porteño de Chacarita, después de una gira internacional que la llevó por distintos escenarios de América y Europa.

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El grupo regresará al espacio porteño después de haberse presentado en agosto con entradas agotadas. Esta vez, el show marcará el cierre de una etapa atravesada por la presentación de Vándalos, su cuarto álbum de estudio, y por una serie de actuaciones en festivales y salas de distintos países.

Entradas para Bándalos Chinos en el C Art Media: precios y cómo comprar

Las entradas para el recital se pueden adquirir a través de Passline. Naranja X anunció una preventa exclusiva para el martes 13 de octubre desde las 12.

Los precios de las localidades para esta presentación arrancan desde los 45.000 pesos en la actual fase de preventa disponible. Los clientes pueden acceder a tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito o a un 15% de descuento con tarjeta de débito Naranja X Visa, según las condiciones informadas por la entidad.

Cuándo toca Bándalos Chinos en Buenos Aires y dónde es el recital

Bándalos Chinos se presentará el domingo 13 de diciembre de 2026 en el C Art Media, situado en la avenida Corrientes 6271, en el barrio de Chacarita, Ciudad de Buenos Aires.

se presentará el en el C Art Media, situado en la avenida Corrientes 6271, en el barrio de Chacarita, Ciudad de Buenos Aires. El recital será el último show porteño de la banda como parte del Vándalos Tour, una gira que comenzó en agosto de 2025 y que recorrió 19 países y más de 60 ciudades.

Bándalos chinos.

Durante 2026, la formación continuó con sus presentaciones internacionales y participó en festivales como Lollapalooza y REC, en Chile; Montreux Jazz Festival; Outside Lands, en San Francisco; y Rock al Parque, en Colombia.

Vándalos, el disco que marcó una nueva etapa para la banda

Lanzado en 2025 y producido junto a Fermín Ugarte, Vándalos es el cuarto álbum de estudio de Bándalos Chinos. El material propone una nueva etapa artística para el grupo y profundiza su búsqueda sonora dentro del indie pop latinoamericano.

El disco recibió dos nominaciones a los Latin Grammy: Mejor Álbum Pop Rock y Mejor Canción Alternativa por El Ritmo. También obtuvo nominaciones a los Premios Gardel en las categorías Mejor Álbum Grupo Pop y Mejor Canción Pop.

Con este recorrido, el show en Chacarita funcionará como cierre de un año de intensa actividad internacional y como una nueva oportunidad para que el público argentino escuche en vivo las canciones de su último trabajo.