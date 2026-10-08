Entradas para El Kuelgue en el C Art Media 2026: precios y fecha de cuándo toca en Buenos Aires

Después de presentar su último disco, Díscolo, con un Movistar Arena completamente agotado, El Kuelgue volverá a jugar de local para cerrar el año con dos shows especiales en Buenos Aires. La banda se presentará el 5 y 6 de diciembre de 2026 en C Art Media, en Villa Crespo, donde llevará nuevamente al escenario las canciones de su sexto álbum de estudio y repasará parte de su recorrido.

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El regreso a Villa Crespo llega en un momento especial para el grupo liderado por Julián Kartun. Tras el sold out en el Movistar Arena, El Kuelgue continúa con la presentación de Díscolo, un trabajo que profundiza una de las características centrales de la banda: la capacidad de moverse entre diferentes estilos y climas sin perder una identidad propia.

Por dónde sacar entradas para El Kuelgue en el C Art Media

Las entradas para El Kuelgue en el C Art Media se pueden sacar por Passline.

Precios de entradas para ver a El Kuelgue

Entradas generales: $75.000

El lanzamiento del sexto álbum de El Kuelgue

Díscolo es el sexto disco de estudio de El Kuelgue y propone una mirada sobre lo imperfecto, lo espontáneo y aquello que hace particular a cada canción. El álbum encuentra belleza en los detalles y pone en primer plano el pulso humano, lejos de la búsqueda de una perfección calculada.

En lo musical, el nuevo trabajo también mantiene el espíritu inquieto que caracteriza al grupo. Los arreglos tienen una impronta artesanal, casi como si hubieran sido construidos a mano, y permiten que el disco transite por un universo sonoro variado. Esa diversidad se convirtió, con el paso de los años, en una de las marcas registradas de El Kuelgue.

La banda sigue presentando su último disco.

El álbum, además, cuenta con invitados de distintos recorridos y escenas musicales. Díscolo incluye colaboraciones de No Te Va Gustar, El Kanka y Chango Spasiuk, tres participaciones que amplían el mapa sonoro de una producción que apuesta por la mezcla y el encuentro. La presentación en C Art Media tendrá, además, un significado particular para la banda. El escenario ubicado en Villa Crespo será el lugar elegido para despedir el año en Buenos Aires después de un 2026 marcado por la presentación de su nuevo material y por la respuesta del público.

Con dos fechas consecutivas, El Kuelgue tocará el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre en C Art Media. Serán dos oportunidades para escuchar en vivo las canciones de “Díscolo” y reencontrarse con una banda que construyó su lugar en la escena argentina a partir de una propuesta difícil de encasillar.