Llega Luar la L a la Argentina 2026: entradas y fecha de cuándo toca en Club Museum

La escena urbana de Buenos Aires se prepara para recibir a una de las figuras más novedosas del panorama internacional. Luar La L, uno de los máximos referentes de la nueva generación del trap puertorriqueño, llega a Argentina para ofrecer un recital en el Club Museum. El evento figura como una celebración llena de sorpresas para sus seguidores locales, quienes podrán disfrutar de un recorrido completo por sus éxitos más aclamados y sus producciones más recientes en una noche llena de baile y ritmo.

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Detalles del evento: cómo conseguir entradas

Este show de trap latino que recibirá la capital argentina, programada para el 14 de noviembre de 2026, será en el tradicional recinto Club Museum. Los tickets, junto con la información detallada sobre precios y ubicaciones, se encuentran disponibles a través de la plataforma digital de Passline. El evento ofrece diferentes alternativas de acceso para que el público disfrute plenamente de esta destacada experiencia musical.

Entre las localidades hay opciones como Cancha General a $70,000, VIP 2 a $90,000 y VIP 1 a $100,000. La primera fase de venta de entradas ya se encuentra agotada.

Luar La L en Club Museum. (Crédito de foto: La Tramoya)

Luar La L: trayectoria musical y años de trabajo

Detrás del seudónimo artístico de Luar La L se encuentra Raúl Armando del Valle Robles, un joven músico nacido en el año 2000 en Carolina, Puerto Rico. Su propuesta sonora se caracteriza por una marcada versatilidad que le permite transitar entre el trap, el reggaetón, el drill y el rap, acompañada por una lírica directa y de genuina esencia callejera.

Su relación con la música comenzó durante su adolescencia participando en batallas de freestyle en Puerto Rico, experiencia que moldeó su destreza lírica. No obstante, su trayectoria profesional acumula más de seis años de desarrollo, habiendo iniciado formalmente en 2020 con el lanzamiento de su disco debut L3tra, el cual incluyó temas fundamentales como “Caile”, “Side Bitch” y “Figura Pública”. A partir de allí, su carrera experimentó un crecimiento acelerado sostenido por trabajos de gran impacto como Subiendo de Precio (2021) y L3tra 2 (2022).

Su proyección internacional aconteció en 2023 tras colaborar con Bad Bunny en “Teléfono Nuevo”. Posteriormente, en diciembre de 2025 lanzó su álbum SOBR3NATURAL con Warner Music Latina, mientras que en 2026 continuó su expansión con colaboraciones masivas como “Contigo Na Más Remix”. Hoy, superando los 3.400 millones de reproducciones y acumulando 14 millones de oyentes mensuales en Spotify.