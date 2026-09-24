Beth Gibbons llega a Argentina en 2027: entradas y fecha de cuándo toca en el C Art Media

Beth Gibbons, la voz inconfundible y cofundadora de la emblemática banda británica Portishead, confirmó su ansiada llegada a Argentina. La cita con el público local será el 27 de mayo de 2027 en Buenos Aires, en el marco de su primera gira por Sudamérica en más de dos décadas. Este esperado reencuentro permitirá escuchar en vivo tanto el legado de una artista imprescindible como el repertorio de su etapa más íntima. El itinerario de la cantante británica incluirá además fechas confirmadas en Brasil (23 de mayo) y Chile (30 de mayo), posicionando a esta gira como uno de los acontecimientos culturales más destacados de su carrera.

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Lugar, entradas y precios: cómo comprar

El único show de la vocalista británica en el país se llevará a cabo en el espacio C Art Media. Las entradas se encuentran disponibles únicamente de forma digital en la plataforma Passline. En este momento está habilitada la preventa exclusiva para clientes BBVA Mastercard, quienes cuentan con el beneficio de abonar en 3 cuotas sin interés en todas las etapas del proceso de compra.

La venta general iniciará el viernes 11 de septiembre a las 12:00 horas, o de manera automática en caso de agotarse el stock de la preventa. Respecto a los precios y ubicaciones, el costo de la entrada general es de 135,000 pesos argentinos.

Beth Gibbons en Buenos Aires. (Crédito de foto: Kimberley Ross)

Beth Gibbons: trayectoria musical y géneros

Ícono indiscutido del trip-hop y la música alternativa desde los noventa, Beth Gibbons es célebre por su interpretación vocal desgarradora y una figura pública reservada. Su estilo trasciende géneros, abarcando desde las bases oscuras y atmosféricas del downtempo hasta el folk acústico, la experimentación del post-rock y la música clásica contemporánea.

A la par de su obra con Portishead, ha desplegado una discografía solista sumamente personal. Entre sus hitos figuran el aclamado álbum Out of Season (2002) junto a Rustin Man, su majestuosa interpretación de la Symphony of Sorrowful Songs de Henryk Górecki (2014) y colaboraciones destacadas junto a Kendrick Lamar en "Mother I Sober" (2022) o su versión de "Sunday Morning" de The Velvet Underground para el proyecto HELP 2 de War Child.

Su trabajo solista más reciente, Lives Outgrown (2024), nominado al Mercury Music Prize y producido junto a James Ford y Lee Harris, condensa una década de reflexión. A través de sus canciones, Gibbons aborda temáticas profundas como la maternidad, la ansiedad, la menopausia y la mortalidad, reafirmando una vigencia artística caracterizada por la honestidad emocional y el rigor creativo.