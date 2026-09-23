Argentina llegó a 50 oros en los Juegos Suramericanos y va por el récord

Argentina alcanzó las 50 medallas de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y quedó cerca de su máximo histórico.

Argentina alcanzó este miércoles una marca importante en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Durante la undécima jornada, Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo se quedaron con el oro en dobles masculino de tenis de mesa y le permitieron a la delegación nacional llegar a las 50 medallas doradas. El objetivo ahora es seguir sumando y acercarse al récord conseguido en una edición anterior.

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La definición tuvo todos los condimentos de una final. La dupla argentina enfrentó a los chilenos Nicolás Burgos y Gustavo Gómez y necesitó cinco sets para quedarse con la victoria por 3-2, con parciales de 3-11, 12-10, 13-11, 5-11 y 12-10.

El triunfo, además de significar una nueva medalla para la delegación, permitió alcanzar una cifra que marca el recorrido de Argentina en Santa Fe. Con 50 oros, el equipo nacional quedó a ocho medallas doradas de su máximo histórico en los Juegos Suramericanos.

La cosecha total también refleja el desempeño de la delegación: hasta el momento, Argentina suma 186 medallas, distribuidas en 50 de oro, 51 de plata y 85 de bronce.

El antecedente que Argentina busca superar

El registro de Santa Fe tiene como referencia inmediata la actuación de Argentina en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022. En aquella edición, la delegación nacional terminó tercera en la tabla de podios y acumuló 197 medallas en total: 58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce.

Por eso, la marca de las 50 medallas doradas alcanzada en Santa Fe abre la posibilidad de que Argentina continúe acercándose a aquel registro. Todavía quedan competencias por disputarse y nuevas oportunidades para ampliar la cosecha. El oro conseguido por Cifuentes y Lorenzo tuvo, además, un valor especial para el tenis de mesa argentino.

Cifuentes y Lorenzo hicieron historia en el tenis de mesa

La victoria sobre Chile significó el tercer título suramericano consecutivo de Argentina en dobles masculino. El país ya había conseguido la medalla de oro en esta especialidad en Cochabamba 2018 y Asunción 2022. En aquellas dos oportunidades, Horacio Cifuentes había formado pareja con Gastón Alto.

Esta vez, Cifuentes compartió la mesa con Santiago Lorenzo y ambos completaron un recorrido sólido hasta la final. En los cuartos de final, la dupla argentina superó con autoridad a Ecuador por 3-0, con parciales de 11-4, 11-6 y 11-8. Luego, en semifinales, tuvo que trabajar más para derrotar a Perú: fue 3-1, con parciales de 11-7, 11-5, 8-11 y 11-6.

El título también reunió a dos jugadores con experiencia olímpica. Cifuentes representó a Argentina en Tokio 2020, mientras que Lorenzo formó parte de la delegación nacional en París 2024.

Los dos argentinos pueden volver a encontrarse

El campeonato de dobles no fue el último desafío para Cifuentes y Lorenzo en los Juegos Suramericanos. Los dos continúan en competencia en el torneo individual masculino y disputarán las semifinales. Lorenzo enfrentará al ecuatoriano Alberto Mino, mientras que Cifuentes tendrá como rival al paraguayo Marcelo Aguirre.

El cuadro puede entregar una escena particular: si ambos ganan sus respectivos partidos, se enfrentarán entre sí por la medalla de oro.

Así, los compañeros que acaban de consagrarse juntos en dobles podrían pasar a ser rivales en una definición individual completamente argentina.