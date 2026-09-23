Quién es Santiago Espíndola, la joya de River que brilla en la Selección Argentina Sub 19 de los Juegos Suramericnaos

Santiago Espíndola es una de las figuras de la Selección Argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos y ya está bajo la mirada de Leonardo Ponzio en River.

La Selección Argentina Sub 19 se metió en la final de los Juegos Suramericanos tras el 1 a 0 a Perú y uno de los nombres que más llama la atención durante el torneo es Santiago Espíndola, autor del gol frente a los peruanos sobre el final del encuentro.

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El volante, de apenas 18 años y surgido de las inferiores de River Plate, atraviesa un momento de crecimiento acelerado. A comienzos del 2026 ya trabajó con Marcelo Gallardo, tiene contrato profesional y es seguido de cerca por el cuerpo técnico del "Millonario".

Quién es Santiago Espíndola, el juvenil de River

Santiago Espíndola nació en Rojas, provincia de Buenos Aires, el 17 de marzo de 2008. A los 13 años llegó a las divisiones inferiores de River y desde entonces atravesó un proceso de formación en el que fue cambiando de posición hasta encontrar su lugar en el mediocampo.

Su recorrido comenzó como enganche, aunque con el paso de los años se transformó en mediocampista central. Incluso tuvo participaciones como lateral derecho por su velocidad e inteligencia para romper espacios.

Actualmente, esa evolución lo llevó a destacarse como volante central, una posición en la que sobresale por su capacidad para manejar la pelota, encontrar un buen primer pase y perfilarse correctamente para continuar las jugadas. El juvenil tiene contrato profesional con River Plate hasta diciembre de 2027 y también forma parte de los procesos de las selecciones juveniles argentinas.

Gallardo ya lo llevó a entrenar con Primera

Uno de los grandes indicios sobre el crecimiento de Espíndola apareció a comienzos de 2026, cuando River publicó uno de sus tradicionales videos de entrenamiento. En las imágenes se pudo observar al mediocampista trabajando junto al plantel profesional bajo las órdenes de Gallardo.

La convocatoria llegó durante una pretemporada en la que el futbolista había comenzado trabajando con la Reserva dirigida por Marcelo Escudero. Poco después, también tuvo una actuación destacada en esa categoría: disputó 45 minutos en la goleada 5-1 ante Gimnasia de Mendoza y marcó su primer gol en Reserva.

Ese paso por el plantel profesional representó una señal concreta del seguimiento que existe sobre su evolución. Espíndola todavía busca consolidarse en Reserva, pero ya tuvo contacto directo con el grupo de Primera. El propio Espíndola explicó en una entrevista con el sitio oficial de River cuáles considera que son algunas de sus principales virtudes. “Tengo un buen control de pelota, un primer pase seguro y manejo de los perfiles”, señaló el juvenil en 2025.

Además, destacó la importancia de la inteligencia para interpretar las diferentes situaciones que aparecen durante un partido. Esas características son parte de la evolución que experimentó desde sus primeros años como enganche hasta su actualidad como mediocampista central.

Su rendimiento y sus condiciones despertaron el interés de Gallardo, que comenzó a seguir más de cerca su desarrollo. A ese recorrido en River se le suma una experiencia cada vez mayor con las selecciones juveniles.

Santiago Espíndola y su recorrido con la Selección Argentina

Antes de convertirse en una de las figuras de la Selección Argentina Sub 19, Espíndola ya había tenido experiencias importantes con las categorías juveniles. El mediocampista formó parte del equipo Sub 20 dirigido por Diego Placente que se consagró campeón en el torneo de L'Alcudia en julio de 2025.

Ahora, con 18 años, integra el plantel argentino que alcanzó la final de los Juegos Suramericanos después de vencer a Perú. Su participación en el torneo le permitió ganar todavía más exposición y convertirse en uno de los nombres destacados del equipo. Su evolución dentro de las selecciones también representa un respaldo para el trabajo que viene realizando en River.

Sus referentes: Enzo Pérez y Enzo Fernández

Espíndola tiene claro qué futbolistas observa para seguir desarrollándose en su posición. Uno de sus grandes referentes es un jugador con una extensa trayectoria como mediocampista central y que tuvo un paso destacado por River. “Como volante central me gusta mucho Enzo Pérez por su posicionamiento en la cancha, su recuperación, su inteligencia”, explicó el juvenil.

Pero no es el único futbolista que utiliza como referencia. También mira con atención a Enzo Fernández, especialmente por su capacidad para llegar al área desde el mediocampo. “Me gusta mucho llegar al área y es algo que estoy haciendo, me identifico mucho con él por su juego y por estar siempre presente”, había contado Espíndola en 2025.

El gran objetivo de Espíndola es cumplir el sueño de cualquier futbolista surgido de las inferiores del club: jugar en Primera con la camiseta de River. El juvenil ya tuvo una primera aproximación al plantel profesional durante los entrenamientos con Gallardo y continúa desarrollándose en la Reserva de Marcelo Escudero. Ahora, su actuación con la Selección Argentina Sub 19 en los Juegos Suramericanos le permite sumar otra experiencia relevante en una etapa clave de su formación.