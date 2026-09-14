¿Oasis vuelve a la Argentina en 2027? Todo lo que se sabe de la nueva gira de la banda

En medio del furor por el lanzamiento de la película documental por su regreso, Oasis anunció que volverá a realizar una gira en el 2027. Tras un año de descanso y reflexión por lo hecho en Live ´25, la serie de recitales en todo el mundo que los llevó en noviembre de 2025 a Argentina, la banda británica liderada por los hermanos Gallagher confirmó que estará de nuevo arriba de los escenarios.

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La gira anterior logró grandes récords de venta y la felicidad de sus fans, que tuvieron que esperar un largo tiempo para ver de nuevo juntos a Liam y Noel Gallagher. Pero después de peleas y un gran distanciamiento, pudieron acercarse y recomponer una relación clave, que lleva lo personal a lo musical. No obstante, la ansiedad que llega a la Argentina es la de si en esta oportunidad se los podrá ver otra vez en Buenos Aires.

¿Qué se sabe sobre la gira de Oasis?

Oasis anunció una nueva gira para 2027 que incluirá una residencia de 12 noches en Manchester y un esperado regreso a Knebworth, donde la banda ofreció sus históricos conciertos de 1996. La recorrida también pasará por ciudades como Glasgow, París, Ámsterdam, Boston y Roma. No obstante, no se anunció por el momento una visita a Argentina ni a Sudamérica, aunque hay que tener en cuenta que en la gira anterior los anuncios fueron escalonados.

Los hermanos Gallagher unidos, como quiere la gente.

“¡¡¡Que empiecen las celebraciones!!!!”, expresó la banda en su comunicado, en el que confirmó su regreso a los escenarios con el característico tono irónico que identifica al grupo británico. Oasis aseguró que, tras un período de reflexión, está nuevamente preparado para volver a encontrarse con su público.

El anuncio estuvo acompañado por un video y un mensaje que anticipa la magnitud de la nueva gira: “Vengan a presenciar el espectáculo. Será digno de ver”. Así, Oasis se prepara para otro capítulo de su regreso, con una serie de presentaciones que promete recuperar parte del espíritu de una de las bandas más importantes del rock británico.

Los shows anunciados por Oasis para 2027

Mayo 2027

21 – Glasgow, Celtic Park

23 – Glasgow, Celtic Park

25 – Glasgow, Celtic Park

28 – Glasgow, Celtic Park

29 – Glasgow, Celtic Park

Junio 2027

4 – Manchester, Etihad Stadium

6 – Manchester, Etihad Stadium

8 – Manchester, Etihad Stadium

11 – Manchester, Etihad Stadium

12 – Manchester, Etihad Stadium

15 – Manchester, Etihad Stadium

18 – Manchester, Etihad Stadium

19 – Manchester, Etihad Stadium

22 – Manchester, Etihad Stadium

25 – Manchester, Etihad Stadium

26 – Manchester, Etihad Stadium

Julio 2027

2 – Múnich, Allianz Arena

3 – Múnich, Allianz Arena

10 – Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

11 – Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

16 – Ámsterdam, Johan Cruijff Arena

17 – Ámsterdam, Johan Cruijff Arena

23 – París, Stade de France

24 – París, Stade de France

29 – Roma, Stadio Olimpico

30 – Roma, Estadio Olímpico

Agosto 2027

10 – Boston, Gillette Stadium

13 – Boston, Gillette Stadium

14 – Boston, Gillette Stadium

20 – Las Vegas, Allegiant Stadium

21 – Las Vegas, Allegiant Stadium

24 – Las Vegas, Allegiant Stadium

Septiembre 2027