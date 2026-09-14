Llega Pixies a la Argentina en 2027: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

La cuenta regresiva ha comenzado para los amantes del rock alternativo: Pixies, una de las bandas más influyentes y fundamentales de la historia de la música a nivel mundial, confirmó su esperado regreso a Argentina. Luego de años de ansiosa espera por parte de su público local, los pioneros del inconfundible sonido "calma-caos" volverán a pisar suelo porteño para celebrar nada menos que cuatro décadas de trayectoria.

{{{htmlAmp}}}

La cita tendrá lugar el próximo 4 de abril de 2027 en el Movistar Arena, recinto que se transformará en el epicentro de una velada inolvidable cargada de distorsión, nostalgia, clásicos atemporales y la potencia arrolladora que siempre caracterizó sus presentaciones en vivo.

Entradas para Pixies: fechas para compra y beneficios

Los tickets para el show estarán disponibles a través del sitio web oficial del Movistar Arena. El esquema de comercialización cuenta con instancias exclusivas y facilidades de pago:

Preventa exclusiva Galicia Visa: Inicia el lunes 31 de agosto a las 10:00 hs . Los clientes con esta tarjeta podrán adquirir sus localidades con el beneficio de 6 cuotas sin interés .

Venta general: Se abrirá el martes 1 de septiembre a las 10:00 hs para todos los medios de pago habilitados.

Los valores de las entradas inician en 75,000 pesos para la Platea Alta y según las ubicaciones del recinto, tendrán un valor más alto. La localidad de Campo General tendrá un costo de 125,000 pesos.

Pixies estará de vuelta en Argentina. (Crédito de imagen: Indie Folks)

Cuatro décadas de trayectoria: el legado que definió un género

Desde sus inicios a finales de los años 80, Pixies redefinió las reglas del rock independiente. Su sello característico, capaz de transitar en segundos desde la calma melódica hasta el caos absoluto con explosiones de distorsión y oscuridad, sirvió de inspiración para incontables agrupaciones a nivel global.

Su era dorada inicial quedó inmortalizada en una seguidilla de álbumes fundamentales que conquistaron a la crítica y a audiencias masivas en todo el planeta:

Come On Pilgrim (1987)

Surfer Rosa (1988)

Doolittle (1989)

Bossanova (1990)

Trompe le Monde (1991)

A partir de su reunión en 2004, la banda norteamericana sumó a nuevas generaciones de seguidores y continuó expandiendo su catálogo discográfico con producciones como Indie Cindy, Head Carrier, Beneath the Eyrie, Doggerel y su trabajo más reciente, The Night the Zombies Came. Con 40 años de trayectoria, Pixies pisará nuevamente suelo argentino para demostrar por qué su identidad sonora sigue más vigente que nunca.