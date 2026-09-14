Nuevas entradas para Omar Courtz en el Movistar Arena 2026: precios y fecha de cuándo toca

Omar Courtz atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y llegará a la Argentina con una expectativa que crece a toda velocidad. El artista puertorriqueño confirmó su visita al país en el marco de su “Por si mañana no estoy World Tour”, gira con la que presenta en vivo las canciones de su más reciente álbum de estudio.

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La llegada a Buenos Aires ya se convirtió en un nuevo hito para el cantante. Originalmente, Courtz había anunciado tres presentaciones en el Movistar Arena, previstas para el 30 de noviembre y el 3 y 4 de diciembre. Las entradas se agotaron en tiempo récord y, ante la arrasadora demanda de sus fanáticos, el artista confirmó una nueva fecha en el recinto de Villa Crespo.

Cuándo será el nuevo recital de Omar Courtz

El artista Omar Courtz confirmó una cuarta fecha para el 2 de diciembre.

Cuándo salen a la venta las entradas y por dónde comprar

Las entradas se pondrán a la venta desde el martes 15 de septiembre a las 13 horas a través de www.movistararena.com.ar .

. La comunicación del show informa que estarán habilitados todos los medios de pago y que los clientes con tarjetas de Banco Santander podrán acceder a seis cuotas sin interés.

Lanzamiento del último álbum

“Por si mañana no estoy” es el segundo álbum de estudio de Courtz y, además, el nombre elegido para su actual gira mundial. Lanzado en febrero de 2026, el disco reúne 18 canciones en las que el artista profundiza una propuesta que combina el trap con sonidos y ritmos electrónicos.

El álbum también cuenta con colaboraciones de importantes referentes de la música urbana, como Myke Towers, Eladio Carrión y Bad Gyal, una muestra del lugar que Courtz ocupa actualmente dentro de la escena internacional.

El cantante vive un gran presente.

El impacto del disco fue inmediato. En su debut alcanzó el puesto número 3 del Top Latin Albums de Billboard y superó los 1,6 millones de reproducciones globales. Además, varias de sus canciones lograron superar los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Con cuatro noches en el Movistar Arena y todas las señales de un fenómeno en plena expansión, Omar Courtz llegará a Buenos Aires dispuesto a convertir su desembarco argentino en mucho más que una serie de conciertos. Su propuesta promete ser una experiencia que combine música, puesta en escena y la energía de uno de los artistas que busca marcar el futuro del urbano.