Entradas para la República del Folklore en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires 2026: precios y artistas que tocan

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir un evento sin precedentes en su agenda cultural: República Folklore, un festival que llega para sumar su voz a la rica tradición nacional. Los días 21 y 22 de noviembre, el Parque de la Ciudad será el inmenso escenario de este gran encuentro intergeneracional que celebrará la identidad argentina. Con más de 50 artistas repartidos en tres escenarios y más de 12 horas de música por jornada, el evento ofrecerá una experiencia integral. Miles de asistentes disfrutarán del espíritu íntimo de las peñas, una pulpería tradicional, lo mejor de la gastronomía argentina y el Paseo de las Provincias, convirtiendo ese fin de semana largo en una fiesta donde las raíces serán protagonistas absolutas.

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Artistas estelares, precios y dónde comprar las entradas

La programación de República Folklore logra un gran equilibrio, reuniendo a figuras históricas junto a los nuevos referentes del género. El sábado 21 estará encabezado por grandes como el Chaqueño Palavecino, Soledad, Cazzu y Los Tekis, bien acompañados por artistas de la talla de Ahyre y Nahuel Pennisi. El domingo 22 el predio vibrará con Abel Pintos, Los Nocheros, Lázaro Caballero, Los Manseros Santiagueños, Teresa Parodi y una nueva y esperada presentación de Soledad.

Las entradas están disponibles exclusivamente a través del portal All Access. El valor para asistir un solo día es de $100,000, mientras que el abono para el fin de semana completo cuesta $180,000. La preventa inicia el lunes 7 de septiembre a las 14 horas, ofreciendo 9 cuotas sin interés para clientes de Banco Macro Visa. La venta general comenzará el martes 8 de septiembre a la misma hora, con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés para el banco patrocinador.

Grilla de República Folklore, por día. (Crédito de imagen: Dale Play)

El imparable crecimiento de la audiencia del folklore

El nacimiento de este evento masivo responde a un fenómeno cultural en plena expansión. Según cifras oficiales de la plataforma Spotify, el folklore registró un crecimiento del 85% entre los años 2020 y 2025, mientras que sus reproducciones aumentaron un impresionante 1,645% desde el año 2015.

Lejos de quedar anclado en ciertas audiencias, el género muestra una vitalidad asombrosa en el ecosistema digital: hoy, más de 16.5 millones de listas de reproducción creadas por usuarios de todo el planeta incluyen canciones de nuestra música popular. Gran parte de este impulso es liderado por los jóvenes nacidos en el nuevo siglo, quienes incorporan cada vez más estos ritmos autóctonos a su identidad musical. República Folklore llega en el momento exacto para demostrar que la tradición y la innovación conviven y hacen historia.