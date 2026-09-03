Era la confitería favorita del papa Francisco, se especializa en sánguches de miga y está abierta desde hace 80 años: la historia de La Piedad, un clásico de Buenos Aires.

En una de las esquinas más transitadas del Microcentro porteño, hay un negocio que conserva algo de otra Buenos Aires. Se llama La Piedad, abrió sus puertas en 1944 y, durante sus más de ocho décadas de historia, tuvo entre sus clientes a un hombre que años después sería conocido en todo el mundo como el papa Francisco.

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Mucho antes de convertirse en Jorge Mario Bergoglio, máxima autoridad de la Iglesia Católica y una de las figuras argentinas más reconocidas a nivel internacional, el entonces sacerdote y luego cardenal tenía una costumbre sencilla, pasar por la confitería y llevarse algunos de sus clásicos sánguches de miga.

El preferido era el de jamón y queso, una combinación simple que todavía hoy forma parte de la identidad del local. La historia quedó guardada entre los recuerdos de la familia Sabatella, que continúa al frente de un negocio que atravesó generaciones, cambios en la ciudad, crisis económicas y transformaciones profundas en el centro porteño.

La Piedad nació hace más de 80 años, cuando Miguel Sabatella, un inmigrante italiano oriundo de Cosenza, decidió instalarse en Buenos Aires y convertir su oficio de panadero en un emprendimiento familiar. Desde entonces, el negocio quedó ligado a una manera artesanal de trabajar. La premisa que marcó al fundador se mantuvo con el paso del tiempo: preparar los productos durante el día y priorizar la frescura antes que la producción pensada para durar.

Hoy es la tercera generación de la familia la que sostiene aquella tradición. Diego y Natalia Sabatella participan del día a día de una confitería que, pese a encontrarse en una zona donde todo parece cambiar constantemente, logró conservar parte de su esencia original.

El paso de los años también modificó al barrio. La Florida de mediados del siglo XX, con sus comercios tradicionales y el movimiento propio del centro de la ciudad, quedó atrás. Llegaron las casas de cambio, nuevas propuestas gastronómicas, distintas crisis económicas y, más recientemente, el impacto de la pandemia.

La Piedad atravesó cada una de esas etapas. Incluso durante la pandemia, cuando buena parte de los comercios debieron cerrar o reducir su actividad, la familia aprovechó el período para realizar reformas y mantener vivo un espacio que ya formaba parte de la historia cotidiana del Microcentro.

El sándwich que quedó ligado al papa Francisco

Entre todas las historias acumuladas detrás del mostrador, hay una que ocupa un lugar especial: la de Jorge Bergoglio. Antes de ser elegido Papa en 2013, Bergoglio tenía una relación cotidiana con distintos lugares de Buenos Aires. La Piedad fue uno de ellos. Según recuerda la familia, solía acercarse personalmente y comprar productos para las reuniones que mantenía en la Catedral Metropolitana.

Entre las facturas y otras especialidades de la casa aparecían los sánguches de miga, especialmente los de jamón y queso. El dato adquiere una dimensión particular por la cercanía entre el local y la Catedral, donde Bergoglio desarrolló buena parte de su actividad religiosa. La confitería está ubicada en Florida 31, entre Avenida Rivadavia y Roque Sáenz Peña, a pocos metros de Plaza de Mayo.

El sánguche preferido del papa Francisco era el de jamón y queso, una combinación simple que todavía hoy forma parte de la identidad del local.

Hay otro elemento de la historia familiar que vuelve todavía más particular el vínculo entre el negocio y Bergoglio. El fundador eligió el nombre La Piedad inspirado en su devoción religiosa y en la célebre escultura de Miguel Ángel. Décadas más tarde, uno de los clientes habituales de aquel comercio terminaría convirtiéndose en Papa. Así, una confitería fundada por un inmigrante italiano en 1944 terminó acumulando una historia que mezcla inmigración, trabajo familiar, gastronomía porteña y religión.

De los clásicos a las combinaciones inesperadas

Aunque el jamón y queso continúa siendo uno de los grandes protagonistas, la propuesta de La Piedad se fue ampliando con el paso de las generaciones. Hay versiones tradicionales, como tomate y jamón o atún con huevo, pero también opciones que se alejan de los sabores clásicos: mortadela con pistachos, queso Dambo con pesto, tomates secos con palta y aceite de cilantro, entre otras.

La carta también incorporó sabores inspirados en platos argentinos, como el vitel toné y la milanesa completa. A eso se suman combinaciones más sofisticadas, con ingredientes como salmón, pastrón, roquefort, peras confitadas y nueces. Incluso existe una versión que mezcla jamón, queso, papas fritas de paquete y salsa estilo Big Mac.

La Piedad nació hace más de 80 años, cuando Miguel Sabatella, un inmigrante italiano oriundo de Cosenza, decidió instalarse en Buenos Aires y convertir su oficio de panadero en un emprendimiento familiar.

La variedad cambió, pero la lógica de elaboración se mantiene. Para la familia Sabatella, un buen sándwich de miga no depende solamente de cuánto relleno tenga. El pan debe ser suave y elástico, pero también resistente a la humedad de los ingredientes. Y cada producto utilizado debe llegar fresco al mostrador. Por eso, la elaboración sigue pensada para el consumo del día.

Hoy La Piedad abre de lunes a viernes, de 7 a 18, y continúa funcionando en el mismo punto estratégico de Florida. Por sus mostradores pasan empleados de oficinas, turistas y vecinos que buscan desde una factura hasta un sándwich de miga.