Dónde nació Rubén Rada: la historia y dura infancia del cantante uruguayo

Rubén "El Negro" Rada murió este miércoles 26 de agosto a los 83 años, tras estar varias semanas internado por una neumonía. Su fallecimiento volvió a poner en el centro su historia y trayectoria, al ser una de las figuras más trascendentes de la música rioplatense.

A dónde nació Rubén Rada: cómo fue la dura infancia del cantante uruguayo

Conocido popularmente como "El Negro Rada", el artista uruguayo dejó una huella imborrable en el candombe y la música popular de su país y de Argentina, donde vivió varios años. Su carrera se extendió por más de seis décadas, pero antes de convertirse en una leyenda, atravesó una infancia marcada por las carencias y por una enfermedad que lo tuvo al borde de la muerte cuando era apenas un niño.

Rubén Rada nació el 16 de julio de 1943 en el barrio Palermo de Montevideo, un sector históricamente vinculado a la cultura afrouruguaya y a la tradición del candombe. Fue justamente en esas calles del barrio Sur, entre ellas la emblemática Cuareim, donde el músico dio sus primeros pasos artísticos, empapándose desde muy pequeño del ritmo de los tambores que después definiría toda su música.

Su niñez fue difícil: cuando tenía apenas dos años, su padre abandonó a la familia y dejó a su madre a cargo de la crianza en condiciones muy precarias. Rada, su madre, sus hermanos, primos y tías vivían en una sola habitación.

En medio de la dificultad económica, Rubén se contagió de tuberculosis y lidió con la enfermedad hasta los cuatro años, un período que él mismo definió en distintas entrevistas como una de las etapas más duras de su vida, ya que le impidió, entre otras cosas, jugar al fútbol como cualquier chico de su edad.

La música como su via de escape

A pesar de ese comienzo adverso, la música se convirtió en una vía de escape y de identidad. A los diez años ya participaba en la comparsa Morenada, y poco después integró la murga La Nueva Milonga, experiencias que lo conectaron definitivamente con el candombe y que, con el tiempo, derivarían en una carrera que lo llevó a formar parte de bandas claves de la música como Los Hot Blowers, El Kinto, Tótem y Opa, sentando las bases de lo que luego se conocería como candombe beat.