Entradas para Pitbull en Argentina 2027: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Buenos Aires se prepara para recibir por primera vez en su historia a una de las figuras emblemáticas, carismáticas y convocantes del reguetón y el pop contemporáneo. Pitbull, conocido como "Mr. Worldwide", confirmó su muy esperado desembarco en Argentina para el próximo 13 de febrero de 2027 en el Movistar Arena. Con un show único y vibrante, producido por DF Entertainment, el evento promete convertir el recinto en una auténtica fiesta masiva de ritmos latinos, pop y electrónica, reuniendo un repertorio de éxitos mundiales que han puesto a bailar a generaciones enteras en todos los rincones del planeta.

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¿Cómo conseguir entradas para Pitbull?

Los tickets para este acontecimiento musical histórico estarán a la venta exclusivamente en la plataforma oficial del Movistar Arena. Para los fanáticos que deseen asegurar su lugar con anticipación, se ha dispuesto una preventa exclusiva pensada especialmente para clientes de Banco Macro Visa que comenzará el lunes 2 de noviembre a las 10:00 a.m., ofreciendo la facilidad y beneficio de abonar en hasta 9 cuotas sin interés.

Posteriormente, la venta general se habilitará al público en general el martes 3 de noviembre a partir de las 10:00 a.m., brindando también la posibilidad de adquirir las localidades en hasta 6 cuotas sin interés. Se recomienda agendar la fecha y estar atentos al horario de apertura de la boletería digital, debido a la altísima demanda esperada para el show.

Pitbull en Buenos Aires, el próximo 13 de febrero. (Crédito de foto: DF Enterteinment)

El fenómeno global y la trayectoria de Pitbull

Nacido en la ciudad de Miami y con profundas raíces cubanas por su padre y madre, quienes emigraron a Estados Unidos, Armando Christian Pérez inició su camino en la escena del hip-hop antes de consolidarse como el artista de la expansión internacional de la música latina moderna. Tras su álbum debut de 2004, M.I.A.M.I., saltó a la fama global con hits inoxidables como I Know You Want Me en 2009 y el número uno del Billboard Hot 100 Give Me Everything en 2011.

Durante más de dos décadas ininterrumpidas de trayectoria artística, ha acumulado colaboraciones estelares con figuras de la talla de Christina Aguilera, Jennifer Lopez, Enrique Iglesias y J Balvin, marcando hitos imborrables en las listas de popularidad de todo el mundo. En la actualidad, el carismático músico mantiene su absoluta vigencia intacta liderando actualmente el exitoso I'm Back Tour, una gira que lo encuentra celebrando su enorme legado junto a invitados de lujo como Lil Jon, demostrando una vez más que su fórmula para encender los escenarios sigue estando vigente.