La CGT prepara un "miniparo" para antes de fin de año

La CGT analiza lanzar un paro nacional de actividades de corta duración para antes de fin de año, entre fines de noviembre y principios de diciembre, una vez concluida la visita del Papa León XIV a la Argentina. De concretarse, será una medida de fuerza de entre 4 y 6 horas bajo la modalidad de “cese de actividades” en todo el país con presencia en los lugares de trabajo y durante la cual se promoverá la realización de asambleas informativas.

{{{htmlAmp}}}

La protesta fue planteada este martes durante una reunión de la “mesa chica” de la central obrera en la sede del sindicato del Seguro y se espera su ratificación la semana que viene durante una convocatoria formal al Consejo Directivo. Allí también se definirá una posible movilización para visibilizar la crisis de las obras sociales sindicales y el contenido de un documento a presentarle al pontífice de la Iglesia católica.

En la historia reciente del sindicalismo confederado no hay registros de un “miniparo” como el que planifica la CGT. El antecedente más cercano fue la huelga por 12 horas que la central mayoritaria lanzó en enero de 2024, apenas iniciada la gestión de Javier Milei, para acompañar una movilización que presentó un amparo judicial contra el DNU 70/23 –el mismo que la Corte Suprema todavía no se decidió a tratar- en el centro porteño.

El paro relámpago se inscribe en las iniciativas que alienta el triunvirato de la CGT que integran Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, con inspiración europea e ideadas para confrontar al poder político y minimizar el desgaste de los trabajadores llamados a participar. En ese plan se incluyó la participación de la central en las últimas movilizaciones populares lanzadas por sectores de la sociedad civil (el movimiento universitario, las mujeres, las organizaciones de derechos humanos) o promovidas por el propio sindicalismo, como la de San Cayetano.

Hasta ahora la CGT hizo cuatro paros nacionales contra Milei. La posible quinta medida, que no tendrá formalmente el nombre de paro pero aún así apuntará a cesar todas las actividades por varias horas, fue debatida en el encuentro del que participaron, además de los triunviros, actores de peso como Gerardo Martínez (albañiles, Uocra), Andrés Rodríguez (estatales, UPCN) y Héctor Daer (Sanidad), entre otros.

Allí se resolvió sondear la alternativa del cese de actividades en simultáneo en todas las provincias con la salvedad de que los trabajadores deberán permanecer en sus puestos y reanudar las tareas una vez finalizada la medida. En la cima de la CGT explicaron que de ese modo se buscará no someter a desgaste y a la pérdida de un día de presentismo a los asalariados. De fondo, los dirigentes también intentan evitar las sanciones previstas en la reforma laboral, que impuso fuertes restricciones al ejercicio del derecho de huelga. Y, de paso, no exponer a la propia central a una nueva muestra de debilidad como la que representó el impacto decreciente de los cuatro paros nacionales en lo que va de la administración libertaria.

La idea es acompañar la acción con una jornada de debate y concientización en los lugares de trabajo mediante la realización de asambleas informativas. En la CGT se entusiasman incluso con promover lo mismo entre sectores de desocupados y cuentapropistas, en plazas y lugares públicos de todo el país. Para eso esperan contar con la adhesión de organizaciones sociales ligadas al peronismo y que en el último tiempo tuvieron escasa presencia en protestas callejeras.

En la reunión en el sindicato del Seguro también estuvo José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), que insistió en trazar un diagnóstico sombrío acerca de la situación financiera de las obras sociales sindicales. Sobre este punto se consensuó impulsar una marcha, en los próximos días, con destino posible al Ministerio de Salud o a la Superintendencia que controla esas prestadoras y las prepagas. Para esa acción la dirigencia se comprometió a convocar a pacientes de todos los subsistemas de salud (público, privado y solidario) y a personas con discapacidad.