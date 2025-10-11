Pitbull en la actualidad.

Pitbull es un artista estadounidense de origen cubano que supo descollar en la década del 2000 y alcanzar a toda Latinoamérica con su música. Surgido junto a la música de estilo hip hop, luego fue mutando a otros géneros como el dance pop, reguetón, electro house y pop latino. Y en Argentina su popularidad se generó a partir de la utilización que hizo Ricardo Fort de uno de sus grandes hits, "I know you want me", con el que se presentaba en el programa de Showmatch.

Entre sus éxitos musicales se encuentran los sencillos "Culo", "Dance Again" y "On the Floor" junto a Jennifer López, "I Know You Want Me", "Hotel Room Service", "Give Me Everything", con Ne-Yo, "Rain Over Me" con Marc Anthony, "International Love" con Chris Brown, "Back In Time", "Get It Started" junto a Shakira, "Feel This Moment" con Christina Aguilera, "Timber" junto a Ke$ha y "Time of our Lives".

Cómo es la actualidad de Pitbull

El cantante se encuentra más vigente que nunca y, además de realizar presentaciones alrededor del mundo, realiza obras benéficas. En febrero de 2025, Pitbull ofreció en Londres un espectáculo que trascendió la música, convirtiéndose en una experiencia única para sus seguidores. En el O2 Arena, el cantante y empresario, conocido por su lema “Mr. Worldwide”, no solo presentó sus grandes éxitos, sino que también compartió poderosos mensajes de motivación, invitando a su público a aprovechar cada instante.

Pitbull vive un gran presente.

“Cuando la gente me pregunta cuántos hijos tengo, desde lo más profundo de mi corazón les digo: 10.000 hijos”, aseguró en unas entrevista con la revista Rolling Stones. El artista se mantiene firme en su propuesta de crear himnos de fiesta, los cuales, aunque repetitivos, siguen resonando en millones de personas alrededor del mundo. Y en este tiempo destacó la construcción de 12 escuelas en su ciudad, Miami, y compartiendo con orgullo el hecho de que una de ellas tiene una tasa de graduación del 100%.

Las colaboraciones de Pitbull

Pitbull ha realizado colaboraciones con diversos cantantes como Ricky Martin, Christina Aguilera, Shakira, Jennifer Lopez, Belinda, Daddy Yankee, Austin Mahone, Ne-Yo, Marc Anthony, Enrique Iglesias, Usher, Fergie, Havana Brown, Chris Brown, Ke$ha, Becky G, Camila Cabello, entre otros.

Los álbumes de Pitbull