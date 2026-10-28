Palito Ortega llega al Movistar Arena con “La Noche del Rey”: cuándo será el show y cómo conseguir entradas

Palito Ortega anunció su regreso al Movistar Arena con La Noche del Rey, un espectáculo que tendrá lugar el sábado 3 de abril de 2027 y que promete reunir algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria con las nuevas canciones de su presente artístico.

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Con más de seis décadas de carrera, el músico prepara una presentación especial en uno de los principales escenarios de Buenos Aires. La propuesta será un recorrido por las distintas etapas de su historia musical, con un repertorio que recuperará canciones que atravesaron generaciones y que siguen formando parte de la memoria colectiva de la música popular argentina.

Palito Ortega llega al Movistar Arena el próximo 3 de abril de 2027.

Pero el concierto no estará centrado únicamente en la nostalgia. El artista también aprovechará la ocasión para mostrar parte de su nueva etapa creativa, en la que trabaja en un próximo álbum. En ese sentido, uno de los adelantos del material es La Marcha del Amor, el single con el que anticipó el rumbo de sus próximos lanzamientos.

Palito Ortega en el Movistar Arena: cuándo es el show

La cita será el sábado 3 de abril de 2027 en el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. Bajo el nombre La Noche del Rey, el espectáculo buscará combinar los clásicos que consolidaron su popularidad con el material más reciente de su repertorio.

La presentación también funcionará como una oportunidad para reencontrarse con un artista cuya trayectoria excedió el ámbito musical. A lo largo de los años, Palito Ortega construyó una carrera que incluye canciones populares, películas y una presencia sostenida en la cultura argentina.

Con más de seis décadas de carrera, el músico prepara una presentación especial en uno de los principales escenarios de Buenos Aires.

Su vínculo con el público se mantiene a través de un repertorio que forma parte de distintas generaciones, desde sus grandes éxitos hasta las composiciones que continúa presentando en la actualidad.

Cómo comprar entradas para Palito Ortega

Las entradas para La Noche del Rey ya cuentan con un canal oficial de venta a través del sitio web del Movistar Arena. Además, se anunció la posibilidad de acceder a seis cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Galicia, de acuerdo con las condiciones de la promoción. Los tickets se pueden adquirir en el sitio oficial del Movistar Arena.