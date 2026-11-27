No Te Va Gustar confirmó su regreso a La Plata para el sábado 13 de marzo de 2027, en una fecha que marcará su primer gran concierto en solitario del año en la provincia de Buenos Aires. Tras inaugurar su calendario del año en el festival Cosquín Rock de Córdoba el 6 de febrero, la banda uruguaya liderada por Emiliano Brancciari desembarcará en la capital bonaerense como parte del tour de presentación oficial de Florece en el Caos, su último álbum de estudio. El espectáculo significará el reencuentro del grupo con el público platense luego de su recordado paso por el Estadio UNO de Estudiantes en noviembre de 2025.

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Entradas al show en el Hipódromo de La Plata

El recital se realizará en el Hipódromo de La Plata, ubicado en avenida 44 y 115. Según informó la producción del evento, la apertura de puertas está programada para las 19:00, mientras que el inicio del espectáculo será a las 21:00.

Los tickets ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial Livepass con dos modalidades de acceso y opción de estacionamiento dentro del predio (valores a los que se suma el cargo por servicio de la ticketera):

Campo General: $80.000.

Experiencia Capital: $180.000. Incluye sector preferencial con vista privilegiada, boxes con sillones, ingreso rápido, baños exclusivos, guardarropas, puntos de carga para teléfonos celulares, barra gastronómica diferenciada y asistencia personalizada.

Estacionamiento: $30.000.

Para la compra de ubicaciones se habilitaron tarjetas de crédito y débito Visa, Mastercard y Mercado Pago, además de una promoción bancaria de 4, 6 y 12 cuotas sin interés con Banco Provincia.

No Te Va Gustar en el Hipódromo de La Plata. (Crédito de imagen: NTVG)

No Te Va Gustar: nuevo disco y clásicos en vivo

A diferencia de su última visita a la ciudad en 2025 (donde apenas habían adelantado el tema inédito "En Llamas"), esta presentación tiene como eje central el repertorio de Florece en el Caos, su trabajo discográfico ya publicado en plataformas digitales. La banda enfocará la gira en rodar en vivo las canciones de este reciente material.

De todos modos, el listado de temas combinará las composiciones de esta nueva etapa con los éxitos históricos que consolidaron al grupo a lo largo de más de tres décadas de trayectoria en el rock rioplatense. Luego de su paso por La Plata, la gira continuará el 3 de abril en el Arena Mar del Plata.