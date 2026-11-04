Cosquín Rock 2027: la mística detrás del festival que cada año conquista las sierras cordobesas.

Cada vez falta menos para una nueva edición de Cosquín Rock, uno de los festivales musicales más importantes de Argentina, que año tras año convoca a miles de personas en las sierras de Córdoba.

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Lo que comenzó como una apuesta arriesgada en febrero de 2001, cuando el rock desembarcó en la tradicional Plaza Próspero Molina, terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural. En aquel entonces, llevar guitarras eléctricas al escenario históricamente asociado al folklore parecía una provocación. Sin embargo, el crecimiento del público hizo que el festival buscara nuevos espacios hasta instalarse en el paisaje de las sierras cordobesas.

Cosquín Rock convoca a más de 110.000 asistentes en sus últimas ediciones y reúne a más de 100 artistas distribuidos en seis escenarios.

Hoy, Cosquín Rock convoca a más de 110.000 asistentes en sus últimas ediciones y reúne a más de 100 artistas distribuidos en seis escenarios. Su propuesta invita a recorrer diferentes géneros y descubrir nuevas bandas, pero también a vivir una experiencia colectiva que tiene como protagonistas los paisajes, los atardeceres y los encuentros que suceden entre show y show.

Un fenómeno que moviliza a todo el país

La convocatoria también se refleja en el movimiento turístico y económico que genera en la región. Según los datos difundidos por la organización, el 52,1% del público llega desde otras provincias y el 85% viaja especialmente para participar del festival. Además, el 65,7% se aloja en la zona, lo que impulsa la actividad hotelera, gastronómica y comercial.

El impacto económico estimado alcanza los $51.399 millones. Pero hay otro dato que explica la fidelidad del público: mientras el 44,8% de los asistentes llega por primera vez, quienes ya conocen el festival acumulan un promedio de 4,46 ediciones.

Detrás de esa experiencia hay una producción de enormes dimensiones. El armado del predio demanda seis semanas de trabajo y la participación de unos 12.000 trabajadores. El operativo incluye 119 camiones, 50 grupos electrógenos, 1.700 baños químicos, ocho ambulancias y un hospital móvil.

La organización también incorporó medidas de gestión ambiental: cuenta con 70 ecopuntos y alcanzó un 40% de recuperación de residuos, con 470 metros cúbicos de materiales reciclables recuperados.

Así, mientras comienza la cuenta regresiva para una nueva edición, Cosquín Rock vuelve a prepararse para recibir a un público que no solo viaja para ver a sus artistas favoritos. También regresa por aquello que hace del festival una experiencia irrepetible.