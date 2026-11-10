Murió Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata

Héctor Rubén Aguer falleció este martes, a los 83 años, mientras se desempeñaba como arzobispo emérito de La Plata. El católico argentino, nacido el 24 de mayo de 1943 en el barrio porteño de Matadero, fue elegido obispo titular de Lamdia y auxiliar en Buenos Aires tras ser elegido por el papa Juan Pablo II en 1992; años después asumió como arzobispo de una de las jurisdicciones más importantes de la provincia. Su muerte coincide con la visita del Sumo Pontífice León XIV, que comenzó el pasado domingo.

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“Con profundo pesar, pero con la esperanza puesta en Cristo Resucitado, comunicamos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en La Plata el fallecimiento de S.E.R. Mons. Héctor Rubén Aguer, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis de La Plata. Agradecemos al Señor por el don de su vida y por los años de fecundo ministerio episcopal entre nosotros”, escribieron desde la cuenta de Instagram.

En el mismo comunicado, invitaron a toda la feligresía a "unirse en ferviente oración por su eterno descanso, pidiendo, por intercesión de la Bienaventurada Virgen María, a Jesús, Buen Pastor, que lo reciba en la liturgia celestial. Elevamos también nuestras plegarias por el consuelo y la fortaleza de sus familiares y seres queridos".

Sobre el cierre del mensaje publicado, compartieron las plegarias correspondientes:

«Dios nuestro, que concediste el ministerio episcopal a tu servidor Héctor Rubén Aguer, y lo contaste entre los sucesores de los apóstoles; concédele compartir con ellos la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz que no tiene fin. Por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén.»

Quién era Héctor Rubén Aguer

Aguer realizó sus estudios superiores en Humanidades y Filosofía en el Seminario Metropolitano de Buenos Aires (1964-1968), lengua hebrea en el Departamento de Estudios Bíblicos del Instituto de Cultura Religiosa Superior (1965-1967) y Teología en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina (1968-1972).

Al terminar sus estudios, en noviembre de 1972, fue ordenado presbítero para la arquidiócesis de Buenos Aires por el cardenal Juan Carlos Aramburu y ejerció el ministerio parroquial como vicario en Inmaculada Concepción de Belgrano (1972-1976) y en San Pedro González Telmo (1976-1977). También fue docente universitario en la UCA y las Abadías Santa Escolástica y San Benito.

Además, realizó investigaciones sobre doctrinas medievales en el Instituto de Filosofía Práctica del CONICET y memorias académicas sobre San Agustín y Santo Tomás de Aquino. También trabajó en la diócesis de San Miguel, fue miembro del Consejo Presbiterial y del Colegio de Consultores Diocesanos y en 1989, fue designado Prelado de Honor de Su Santidad.

En febrero de 1992, el papa Juan Pablo II lo designó obispo titular de Lamdia y obispo auxiliar de Buenos Aires; mientras que recibió la ordenación episcopal en la Catedral de Buenos Aires en abril del mismo año. Como auxiliar, durante seis años, fue vicario zonal del barrio de Belgrano, delegado del Arzobispado para el Área Doctrina, Liturgia y Espiritualidad y vicario Episcopal de Educación.

Cómo se convirtió en arzobispo de La Plata

Mientras que en junio de 1998, Juan Pablo II lo nombró obispo coadjutor de La Plata. Fue el 12 de junio del 2000 cuando se convirtió en el arzobispo de la arquidiócesis de la capital de la provincia de Buenos Aires en reemplazo de Carlos Galán.

Previamente fue: miembro de la Comisión de Fe y Cultura en la Conferencia Episcopal Argentina y luego de las Comisiones de Catequesis y Educación Católica; miembro de la Comisión Permanente del Episcopado y de la Comisión Episcopal de Educación Católica; Gran Prior de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén; Capellán Coventual de la Soberana Orden Militar de Malta y Gran Cancillera de la Universidad Católica de La Plata (UNLP).

En febrero de 2007, Aguer fue designado por Benedicto XVI como nuevo miembro del Pontificio Consejo "Justicia y Paz" -con la meta de promover la paz en el mundo de acuerdo a la enseñanza de las Sagradas Escrituras y de la Doctrina Social de la Iglesia-. Un año después, fue nombrado Presidente de la Comisión Episcopal de Educación Católica y en enero del 2009, miembro del Consejo Pontificio para la Cultura. Con dicho nombramiento, pasó a formar parte de seis dicasterios de la Curia Romana.

Aguer estuvo a cargo de una de las jurisdicciones eclesiásticas más importantes de la provincia durante 18 años, hasta el 2 de junio de 2018 donde el Papa Francisco aceptó su renuncia por haber alcanzado la edad prevista (75 años) por el Código de Derecho Canónico para presentar el retiro de los sacerdotes y obispos diocesanos.

Desde ese momento, pasó a ser arzobispo emérito -dejando de gobernar una diócesis sin perder el título episcopal-. En los últimos años residía en el Hogar Sacerdotal de Buenos Aires, donde transcurrió la etapa final de su vida.