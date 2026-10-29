Entradas para los últimos 3 recitales de No Te Va Gustar en Buenos Aires 2026: precios y fechas de cuándo toca

La gran banda uruguaya No Te Va Gustar se prepara para cerrar el año a lo grande con una serie de presentaciones especiales en el conurbano bonaerense. El grupo confirmó los que serán sus últimos tres shows de este 2026 en Buenos Aires, en un territorio que ha acompañado su crecimiento desde sus inicios y donde mantiene un vínculo sumamente estrecho y fiel con su público. Las fechas, todas en noviembre, prometen una auténtica celebración de música en vivo, reencuentros y grandes artistas invitados.

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El cierre de año de No Te Va Gustar

20 de noviembre: San Andrés de Giles. El puntapié inicial de este recorrido tendrá lugar en el Complejo Aeropuerto de San Andrés de Giles. En esta primera noche, la banda compartirá escenario junto a Nonpalidece .

21 de noviembre: Villa Ballester. La segunda parada de la gira se realizará en las instalaciones del Club Alemán ubicado en Villa Ballester. En esta ocasión, los músicos uruguayos estarán acompañados por Los Pérez García en una velada imperdible.

22 de noviembre: Quilmes. El gran cierre de esta trilogía de conciertos en territorio bonaerense será en el estacionamiento del Club Atlético Quilmes. Para coronar los festejos, compartirán las tablas con Cruzando el Charco.

Las entradas para estos tres recitales ya se encuentran disponibles para la venta, a través del sitio web oficial de TuEntrada. El sitio redirecciona a cualquiera de las tres fechas que se desee asistir.

No Te Va Gustar anuncia tres fechas en Buenos Aires. (Crédito de imagen: NTVG)

No Te Va Gustar: lanzamiento de su más reciente álbum

Estos tres encuentros en vivo no solo representan la despedida anual del grupo en Buenos Aires, sino que sirven para afianzar un año sumamente significativo que marcó las tres décadas de historia y trayectoria artística sobre los escenarios. Con más de treinta años de recorrido ininterrumpido, No Te Va Gustar se ha consolidado como una de las propuestas musicales más influyentes, convocantes y queridas de la escena argentina actual.

Durante estas presentaciones, la banda continuará desplegando el repertorio de su flamante producción discográfica titulada Florece en el Caos. Este álbum, publicado a principios de año, funciona como una obra potente y refrescante que captura el espíritu turbulento de la época actual, transformándolo instantáneamente en un mensaje claro de resistencia, optimismo y esperanza. Tras una extensa gira internacional que recorrió diversos países de América y Europa, el grupo vuelve a su público.