Entradas para Hilary Duff en Argentina 2027: fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Hilary Duff llega por primera vez a Argentina con "The Lucky Me Tour". El 17 de agosto de 2027, el escenario del Movistar Arena de Buenos Aires albergará una cita histórica para el pop internacional. Por primera vez en su carrera, la artista estadounidense llega para concretar un esperado encuentro que necesitó más de dos décadas de espera.

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Para el público local, este anuncio representa el cierre de un pendiente, tras la cancelación de sus conciertos en 2006 debido a motivos de salud. Aquella visita no concretada dejó a miles de fanáticos con las ganas de verla en vivo, lo que convierte esta velada en una verdadera revancha emocional y cultural. Producido por DF Entertainment, el espectáculo promete ser un cruce entre la nostalgia de toda una generación y la vigencia de una artista completamente renovada.

Hilary Duff: fecha, entradas y detalles del recital

Este ansiado debut se llevará a cabo en el Movistar Arena, uno de los recintos más modernos y amplios de la Ciudad de Buenos Aires. Quienes deseen ser parte de este acontecimiento deberán adquirir sus boletos exclusivamente a través del sitio web oficial Movistar Arena.

La venta de tickets está organizada en dos etapas consecutivas: la preventa exclusiva para clientes Santander Visa comenzará el 30 de septiembre a las 10:00 horas, ofreciendo la opción de financiación en hasta 6 cuotas sin interés. Por su parte, la venta general se habilitará el 1 de octubre a las 10:00 horas para todos los medios de pago habilitados. Con una alta demanda proyectada tras el esperado encuentro, se anticipa que las localidades para el show se agotarán en pocos días.

Hilary Duff en el Movistar Arena. (Crédito de imagen: DF Entertainment)

Una trayectoria musical que definió a toda una época

El regreso de Hilary Duff a los escenarios mundiales llega respaldado por una prolífica carrera que marcó la cultura pop de los años 2000. Desde su explosión como estrella del fenómeno global Lizzie McGuire, la cantante estadounidense construyó un catálogo repleto de éxitos como “So Yesterday”, “Come Clean”, “Fly” y “With Love”.

Tras triunfar con álbumes como Metamorphosis, Hilary Duff y Dignity, la intérprete pausó su actividad musical luego de Breathe In. Breathe Out. en 2015. En febrero de 2026 concretó su retorno con el álbum luck… or something, trabajo que debutó en el puesto #3 del Billboard 200 gracias a cortes como “Mature”, “Roommates” y “Weather for Tennis”, reconfirmando la vigencia de una voz icónica del pop de nuestros tiempos.