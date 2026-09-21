Entradas para Fonso y las Paritarias en La Trastienda 2026: precios y fecha de cuándo toca

Hay bandas que nacen de una búsqueda musical y otras que parecen surgir de una necesidad de encontrarse. Fonso y Las Paritarias pertenece a ese segundo grupo: un proyecto que encontró en el formato colectivo una manera de recuperar sonidos, historias y personajes de la cultura argentina. Con una propuesta que cruza rock, folklore, poesía y arte popular, el grupo atraviesa una etapa de consolidación con un nuevo disco.

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El presente de la banda está marcado por esas catorce canciones, atravesadas por el desenfado y la ironía, pero también por una mirada hacia distintas tradiciones de la música argentina. El álbum fue compuesto colectivamente durante un retiro creativo en el conurbano sur bonaerense, en el invierno de 2024, y reafirma una idea central del grupo: reivindicar la canción como una construcción compartida.

Cuándo toca Fonso y Las Paritarias: por dónde sacar las entradas

Fonso y Las Paritarias se presenta este domingo 17 de octubre a las 21 horas .

. Las entradas se pueden adquirir por Passline.

Precios de las entradas para Fonso y Las Paritarias

Entrada general - Campo: $25.000

$25.000 Banquetas altas laterales entrepiso: $35.000

$35.000 Butacas Preferenciales Entrepiso: Butacas preferenciales en el entrepiso de la sala: $35.000

$35.000 Mesas Altas Entrepiso: Mesas y sillas altas, tipo banquetas, en el entrepiso de la sala: $35.000

$35.000 Mesas Entrepiso (Visión Reducida): Mesas en el entrepiso con visión reducida: $35.000

$35.000 Mesas Entrepiso: Mesas en el entrepiso de la sala: $40.000

$40.000 Sillones Preferenciales: Sillones preferenciales en el entrepiso de la sala: $45.000

Historia y presente de Fonso y Las Paritarias

Fonso y Las Paritarias nació alrededor de Fonso, músico que ya tenía una trayectoria solista y había publicado su primer disco, Zugzwang, en 2015. El proyecto colectivo tomó forma a partir de Día del trabajador, editado en 2023, y encontró en la composición grupal una identidad propia. Después de una primera etapa de presentaciones y cambios en la formación, sus integrantes decidieron continuar juntos como banda.

La formación está integrada por Fonso junto a Martín Luchina, en piano y sintetizadores; Sebastián Puntillo, en batería; y Octavio Majul, encargado de percusiones y efectos. El nombre del grupo, precisamente, surgió de Majul. La banda también contó con Leandro Lopatín, integrante de Turf, como productor de Día del trabajador.

Fonso y Las Paritarias es una banda en crecimiento.

Musicalmente, Fonso y Las Paritarias mira hacia el rock argentino y el folklore sin plantear una reconstrucción nostálgica. Entre sus referencias aparecen nombres como Moris, Javier Martínez, Charly García, Juanse, Andrés Calamaro, Eduardo Larralde y el Dúo Salteño. Esa mezcla permite construir una identidad que recupera distintas tradiciones de la música argentina desde una perspectiva contemporánea.

El grupo también reivindica una forma de trabajo que se distancia del modelo centrado exclusivamente en una figura principal. La composición colectiva aparece como una parte fundamental de su identidad y como una manera de pensar la música a partir del intercambio entre sus integrantes.