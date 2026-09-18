Charly, Soda y Los Abuelos de la Nada sonarán gratis este sábado a la noche en la Usina. Foto: Usina del Arte

Este sábado 19 de septiembre llega a la Usina del Arte un concierto pensado para los amantes del rock nacional. El auditorio se llenará de clásicos de los '80, de la mano de los cantantes Valentino Rossi, Delfina Campos y el ensamble X-String.

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El plan forma parte de la agenda cultural de la bienvenida a la primavera, que durante todo el fin de semana encuentra distintas propuestas en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, con entrada libre y gratuita y apta para todo público, la Usina recibe al público para cantar todos juntos clásicos de Charly García, Fito Páez, el "flaco" Spinetta, Los Abuelos de la Nada, y muchos otros grandes artistas.

Si bien las entradas son gratuitas, es necesario reservarlas previamente en la página del centro cultural. Se trata de un gran plan para hacer en familia, con amigos o en pareja el sábado por la noche. Es la oportunidad perfecta para revivir esas canciones que suenan desde hace años en las casas de los argentinos, y que ocupan un lugar especial en los corazones de todos.

Este sábado 19 la Usina dará un show de clásico del rock. Foto: Usina del Arte

El repertorio incluye los clásico "Once y seis", de Fito Páez; "Trátame suavemente", de Soda Stereo y Daniel Melero; "Entre caníbales", de Soda Stereo; "Mary Poppins", de Fabiana Cantilo; "Amanece en la ruta", de Suéter; "Nada es para siempre", de Fabiana Cantilo; "Fue amor", de Fito Páez; "Inconsciente colectivo", de Charly García; "Seguir viviendo sin tu amor", de Luis Alberto Spinetta; "Costumbres Argentinas" y "Mil horas", de Los Abuelos de la Nada; "Té para tres" y "Juegos de seducción", de Soda Stereo; y "Mi enfermedad", de Los Rodríguez y Fabiana Cantilo.

Dónde queda y cómo ir a la Usina del Arte

La Usina del Arte se encuentra ubicada en la calle Agustín R. Caffarena 1 (esquina Av. Pedro de Mendoza), dentro del barrio de La Boca, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de uno de los centros culturales más emblemáticos de la ciudad, que funciona en el edificio de una antigua usina eléctrica de principios del siglo XX.

Para llegar en transporte público se puede tomar varias líneas de colectivo que tienen parada cerca de la Usina, como las líneas 8, 20, 29, 33, 53, 64, 86, 129, 130, 152 y 168. También se puede ir en subte hasta la estación San Juan o Constitución de la Línea C y continuar desde allí en colectivo o mismo caminando.

En caso de ir en auto, se accede por la Autopista 25 de Mayo o la Autopista Buenos Aires - La Plata, saliendo en las bajadas hacia la zona de La Boca / Puerto Madero y continuando por la Avenida Pedro de Mendoza hasta la intersección con la calle Caffarena.