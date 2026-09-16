Domingo de folklore gratis en Parque Centenario: el plan al aire libre en la previa de la primavera.

Este domingo 20 de septiembre, en la previa de la primavera, el Anfiteatro del Parque Centenario contará con folklore en vivo. Con entrada libre y gratuita, será el turno de Vuela Chiringa de celebrar sus 10 años en el mítico espacio porteño, que todos los fines de semana cuenta con propuestas musicales.

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Vuela Chiringa es un quinteto que dedicada al folklore argentino y latinoamericano. El grupo se formó en 2015 y desde entonces se presenta en los escenarios con repertorio tradicional, composiciones propias y nuevos arreglos. En el contexto de celebración de sus 10 años, se presentarán este domingo 20 a las 16 horas en el parque porteño, donde interpretarán frente al público temas de sus dos discos y nuevas composiciones junto a invitados especiales.

Este domingo 20 de septiembre a las 16 horas se presenta Vuela Chiringa en el Anfiteatro del Parque Centenario. Foto: GCBA

El repertorio incluirá obras de Tonadí, disco editado en 2019, y Coplas para el azar, publicado en 2023, junto a nuevas canciones. En sus shows, el quinteto combina tradición, exploración y nuevas formas de abordar el repertorio folklórico popular argentino y latinoamericano. Está integrado por Silvia Juan Bennazar (voz), Santiago Torricelli (piano y arreglos), Titi Chiappero (violonchelo), Santiago Álvarez (armónica) y Lucas Trosman (percusión).

A lo largo de su trayectoria, Vuela Chiringa se presentó en distintos espacios y ciclos culturales de la Ciudad de Buenos Aires, además de que participó del programa Música Argentina para el Mundo. Asimismo, el quinteto recibió apoyos del Fondo Nacional de las Artes y de Mecenazgo Cultural.

Por su parte, el Anfiteatro del Parque Centenario cuenta con 1620 butacas. Nació en 1953, por obra del arquitecto y segundo intendente del gobierno de Juan Domingo Perón, Jorge Sabaté, con el objeto de desarrollar los espectáculos de verano del Teatro Colón. Por entonces, tenía una capacidad para 10.000 personas, pero tras una gran reforma, en el 2009 fue inaugurado el nuevo anfiteatro, con ingreso por Av. Lillo, esquina Leopoldo Marechal.

Cómo conseguir las entradas para ver Vuela Chiringa

Las entradas para ver Vuela Chiringa son libre y gratuita. Se entregan por orden de llegada, por lo que se recomienda estar unos minutos antes del show para formar fila y no perderse un lugar. Se trata de un gran plan para hacer en familia o con amigos, en la previa del Día de la Primavera que este 2026 será el próximo lunes 21 de septiembre. Al ser al aire libre, en caso de lluvia la actividad será suspendidad y reprogramada.