La estrella mexicana que cantó con Tini en medio del escandalo con su padre: los fans, extasiados

Tini Stoessel volvió a refugiarse en la música y regaló a sus fans una de las colaboraciones más esperadas del pop latino contemporáneo, en medio de la fuerte atención mediática por el conflicto que involucra a su padre, Alejandro Stoessel. La artista argentina compartió escenario con la estrella mexicana Danna Paola para interpretar a dúo Si tú te vas, uno de los temas más emblemáticos de su repertorio.

{{{htmlAmp}}}

La química entre ambas cantantes fue instantánea y se reflejó durante la interpretación; además, la potencia vocal de Danna Paola, combinada con la voz de Tini, le otorgó una impronta renovada y un matiz de fuerza dramática al clásico hit. El cruce entre las referentes del pop de la región no tardó en hacer estallar al público presente, que ovacionó de pie la entrega de las dos artistas sobre el escenario.

El dueto no solo sorprendió por su calidad artística, sino que representó una clara muestra de hermandad y apoyo entre colegas en un momento de marcada exposición personal para la intérprete argentina. Las imágenes y fragmentos de la presentación comenzaron a viralizarse rápidamente en las redes sociales, donde los fanáticos celebraron la unión de las artistas e hicieron tendencia el histórico encuentro. Con esta actuación, Tini dejó en claro que la música sigue siendo su principal canal de expresión frente a las tormentas mediáticas.

Las palabras de Tini sobre su presente profesional y personal

Durante una presentación en Guadalajara, la artista interrumpió el desarrollo del show para dirigir unas palabras al público y disipar las especulaciones sobre el impacto de la situación en su actividad musical.

Tini Stoessel.

Ante la audiencia, la cantante remarcó la continuidad de su proyecto profesional e hizo referencia al acompañamiento de su entorno más cercano. "No me voy a ir, estoy más firme que nunca, más feliz que nunca. Estoy con todo mi equipo, con mis amigas de toda la vida, con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes. Yo de acá no me voy a ir", expresó Tini Stoessel frente a la gente. Sin aludir directamente a su padre, la declaración apuntó a afirmar su permanencia en los escenarios y su respaldo afectivo en la etapa actual.