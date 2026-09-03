Tini habló abiertamente sobre su presente en medio de una ola de rumores que señalan una ruptura en el vínculo con su padre y exmánager, Alejandro Stoessel. Las versiones periodísticas apuntan a un conflicto financiero que habría roto la relación profesional y personal entre ambos, pero la artista eligió el escenario para dejar en claro cuál es su postura y cómo atraviesa este momento.

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Frente a un público eufórico en un recital que dio en Guadalajara (México), la cantante detuvo por un instante su show para lanzar un mensaje cargado de determinación y despejar las dudas sobre su continuidad en la música o el impacto que este escándalo familiar podría tener en su carrera. "No me voy a ir, estoy más firme que nunca, más feliz que nunca. Estoy con todo mi equipo, con mis amigas de toda la vida, con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes. Yo de acá no me voy a ir", sentenció ante el ovación de sus fanáticos.

Sin nombrar de manera directa a su padre, Tini remarcó el sostén emocional que la acompaña en esta nueva etapa, destacando a su círculo más íntimo y a su equipo de trabajo. Con una postura firme, Stoessel echó por tierra cualquier especulación sobre un posible distanciamiento de los escenarios y se mostró con la madurez y fuerza que necesita en la situación que atraviesa.

Tini y su postura en medio de las especulaciones sobre su vida

La artista dialogó con la prensa mexicana hace algunas semanas y, sin ser directa, se refirió al momento que vive: "Claramente, uno va creciendo, yo me fui encontrando, al igual que lo hizo la gente con mi música en sus vidas. Tengo ya casi 30 años, eso de sentirse una más segura arriba del escenario, con sus canciones, también a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras".

Tini y su padre.

En ese sentido, Tini sostuvo: "Creo que eso viene de la mano con la edad y con crecer. Un punto de inflexión en mi carrera fue a través de mi último álbum. Pude abrirme desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarlo porque nunca había sido tan honesta con mis canciones". Y concluyó: "Hay una canción que lo dice: ‘Cerrando y abriendo heridas, de eso se trata la vida’. Creo que todos estamos siempre pasando por algo, en un proceso de soltar, de animarte a volver a ese lugar oscuro".