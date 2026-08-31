Filtraron qué dijo la madre de Tini Stoessel sobre Alejandro Stoessel, padre de la cantante

Tini Stoessel quedó nuevamente en el centro de la polémica por las versiones sobre una auditoría relacionada con las ganancias de su carrera musical

La polémica familiar que involucra a Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sumó un nuevo capítulo tras varios días de silencio. En medio de las versiones sobre una auditoría relacionada con las ganancias de la cantante, Mariana Muzlera sorprendió con una contundente declaración sobre el productor televisivo.

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Qué pasa entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel

El conflicto familiar tomó trascendencia pública luego de que se conociera que Tini Stoessel habría solicitado una auditoría sobre el manejo de los ingresos generados durante su carrera musical. Según trascendió, Alejandro Stoessel sería el único beneficiario de las ganancias vinculadas a la trayectoria artística de su hija, con cifras que alcanzarían los 70 millones de dólares. La información generó distintas versiones y puso nuevamente bajo la lupa la relación profesional entre padre e hija.

En medio de las especulaciones, Mariana Muzlera decidió romper el silencio y referirse públicamente a Alejandro, de quien se separó después de 27 años de matrimonio.

Qué dijo Mariana Muzlera sobre Alejandro Stoessel

La declaración de Mariana Muzlera fue difundida este viernes por Daniel Ambrosino durante la emisión de Intrusos, por América TV. El periodista recibió un mensaje de la madre de Tini Stoessel y leyó al aire sus palabras en medio de la controversia.

“Alejandro es el mejor papá del mundo y, como profesional, no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto; es un tipo impecable, con valores, ética y moral indiscutible. Lo digo yo que lo conozco desde los 17 años”, expresó Muzlera.

La contundente defensa se produjo pese a que la pareja se encuentra separada desde 2022. Ambos estuvieron casados durante 27 años y son padres de Tini y Francisco Stoessel. La mujer dejó así una clara postura respecto de quien fue su pareja durante casi tres décadas y destacó especialmente sus cualidades como padre y profesional.

La relación entre Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel

Aunque Mariana y Alejandro se separaron públicamente en 2022, el vínculo familiar se habría mantenido en buenos términos. La relación entre ambos continuó especialmente por sus hijos y, según explicó Ambrosino, Muzlera busca preservar la unión de la familia.

“Lo que está cuidando Mariana acá es a su familia, a Tini, a su hermano Francisco y, por supuesto, en este caso a Alejandro, con quien se lleva muy bien”, explicó el panelista de Intrusos. Además, Ambrosino remarcó la relevancia de que la madre de la cantante decidiera expresarse públicamente: “Lo que quiero decir es que por primera vez habla Mariana, la mamá de Tini”.

Otro episodio que reflejó el vínculo familiar ocurrió en 2022, cuando Muzlera acompañó a Alejandro durante una internación que atravesó el productor televisivo, poco después de la separación de la pareja.

Mariana Muzlera rompió el silencio y defendió públicamente a Alejandro Stoessel, su exmarido y padre de Tini Stoessel.

El incómodo momento de Mariana Muzlera en televisión

La aparición de Muzlera en medio de la polémica ocurrió apenas dos días después de un particular episodio televisivo. Durante SQP, por América TV, Yanina Latorre contó que la madre de Tini Stoessel la estaba llamando mientras el programa se encontraba en vivo. Latorre y Muzlera habían formado parte del mismo grupo de amigas en el pasado, aunque actualmente mantienen distancia. Ante la insistencia de la llamada, la conductora decidió atender.

“Estoy al aire. ¿Querés salir al aire?”, le preguntó Latorre. Muzlera respondió: “Perdoname, no sabía que estabas al aire”. El episodio se produjo mientras el programa analizaba la controversia que rodea a Tini Stoessel y su familia. Días después, la madre de la cantante volvió a quedar en el centro de la escena con una declaración que respaldó públicamente a Alejandro Stoessel en medio del conflicto.