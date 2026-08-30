Tini Stoessel vive días de máxima exposición mediática por la interna familiar que mantiene con sus padres, un conflicto que salió a la luz en las últimas semanas y que impactó de lleno en su vida profesional y personal. En medio de ese escenario, uno de los protagonistas más buscados es Rodrigo De Paul, campeón del mundo con la Selección Argentina y pareja de la cantante, sobre quien crecieron las especulaciones acerca de cómo está atravesando la situación.

La interna entre Tini y sus papás generó, según se supo, una reorganización importante en distintos aspectos de la vida de la artista, tanto en lo profesional como en lo artístico. Y aunque se trata de una cuestión vinculada directamente al lazo con sus padres, sus repercusiones también se trasladaron a otras áreas de su cotidianidad.

En ese contexto, la atención también se posó sobre el futbolista. De Paul se encuentra actualmente en Estados Unidos, donde continúa con su actividad en el Inter Miami, equipo en el que comparte plantel con Lionel Messi. En medio del bajo perfil que ambos vienen manteniendo en redes sociales, trascendió información sobre cómo transita el jugador este momento.

De acuerdo con lo publicado por el sitio Paparazzi, el periodista Lucas Leiva reconstruyó, a partir del testimonio de una persona cercana al Inter Miami, el clima que atraviesa De Paul puertas adentro del club en medio del revuelo que rodea a su pareja.

Qué contó la fuente cercana al Inter Miami

Según ese relato, Milad Soleimani, vinculado al entorno del plantel, dialogó con Primicias Ya y aportó detalles sobre el día a día del mediocampista, además de imágenes de una práctica en la que se lo ve sonriente junto a sus compañeros.

La descripción que circuló resultó muy distinta a la que muchos imaginaban. Según explicó la fuente, De Paul mantiene una actitud relajada tanto con sus compañeros de equipo como con las personas que lo rodean en el día a día futbolístico. Lejos de mostrarse afectado o retraído, continúa participando de las bromas y conversaciones habituales dentro del grupo: "Lo vi muy bien, muy alegre y muy jocoso. Rodri es de hablar mucho con Leo y hacer bromas a todo el equipo", afirmó Soleimani.

En medio de la polémica que atraviesa su pareja, De Paul eligió mantenerse enfocado en su carrera deportiva. Así lo percibió también la persona cercana al plantel, que remarcó que no lo notó afectado por la situación personal que está viviendo: "No lo vi caído con todo lo que le está pasando personalmente. Lo vi muy bien y con mucha alegría", aseguró la fuente consultada por Paparazzi.

Este relato aporta una mirada diferente sobre el momento que atraviesa la pareja. Mientras se espera una posible aparición pública de Tini Stoessel para referirse a su situación familiar, De Paul continúa con su rutina habitual en Miami.

A esto se suma otro dato: el futbolista se muestra muy reservado a la hora de hablar sobre su boda con la cantante, prevista de manera simbólica para el próximo 19 de diciembre, según había adelantado semanas atrás Yanina Latorre en SQP. "El casamiento es algo muy privado de él y no lo habla", señalaron desde su entorno.

De esta manera, el volante de la Scaloneta se mantiene al margen del conflicto familiar de su pareja, al menos públicamente, y prioriza el silencio y el bajo perfil mientras Tini Stoessel atraviesa uno de los momentos de mayor exposición mediática de los últimos tiempos.