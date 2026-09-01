Revelan el oscuro plan de la familia Stoessel para alejar a Tini de sus amigos: "Los descartaban"

El conflicto entre Tini Stoessel y su padre, que estalló hace algunas semanas por el manejo de su patrimonio, sigue sumando capítulos. Desde entonces, distintas voces del espectáculo fueron aportando detalles sobre cómo era la dinámica puertas adentro de la familia, y esta vez fue Yanina Latorre quien puso el foco en un aspecto hasta ahora poco explorado: el modo en que Alejandro y el entorno de Tini se habrían relacionado con quienes rodeaban a la artista.

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El siniestro plan de la familia Stoessel

"Tini siente que cada vez si a ellos les convenía para seguir dominándola, bien, pero si alguien no los ayudaba a ellos, los descartaban", explicó la conductora, marcando el mecanismo que la cantante habría empezado a notar con el paso del tiempo. Según la panelista, no se trataría de un hecho aislado, sino de un patrón que se repetía cada vez que aparecía alguien cercano a Tini que no respondiera a los intereses de su familia.

La familia de Tini Stoessel se habría metido hasta con sus amigos.

Según detalló Latorre, esa dinámica se repetía puntualmente con quienes se acercaban a la cantante en lo profesional: "Ahí ella empezó a sentirse incómoda. Siempre odiaban al asistente, al peluquero, a algún productor, a todos los que se acercaban a ella", disparó la panelista, dejando en claro que el conflicto no se limitaría solo a lo económico, sino también a un control sobre los vínculos de Tini con su círculo de trabajo.

Nuevos problemas en la familia Stoessel

De esta manera, la panelista sumó un nuevo capítulo al escándalo familiar que atraviesa la artista, en el que además de la disputa por el manejo de su patrimonio, aparece ahora la sospecha de un aislamiento deliberado respecto de quienes la rodeaban.

La versión de Latorre se suma a otras reveladas en las últimas semanas por distintos programas de espectáculos, que fueron reconstruyendo la interna familiar a partir de testimonios cruzados del entorno de Tini y del propio Alejandro Stoessel, quien también salió a hablar públicamente sobre la crisis.

El affaire familiar, que ya lleva varias semanas en el centro de la escena mediática, expone así una faceta menos difundida hasta ahora: más allá de la pelea por los números, lo que estaría en juego para Tini sería la posibilidad de sostener vínculos de confianza en su entorno laboral sin la injerencia de su familia. Por el momento, ni la cantante ni su padre se refirieron puntualmente a esta versión.