En medio del escándalo que protagoniza la familia Stoessel luego de que se acusara a Alejandro Stoessel de fraude por manejar el patrimonio de su hija, Tini Stoessel, el abogado del representante, Agustín Rodríguez, rompió el silencio y habló sobre los recientes hechos en vivo. El letrado se refirió a la situación que atraviesa la familia y buscó aclarar cuál es su participación en el conflicto, además de cuestionar algunas de las versiones que comenzaron a circular públicamente en las últimas horas.

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Durante una transmisión en vivo de Intrusos (América TV), el letrado de la familia salió a desmentir cualquier irregularidad financiera. Asimismo, apuntó contra la prensa por la filtración de datos privados: “Soy abogado de los padres de Tini desde hace mucho tiempo y por otras cuestiones, algunas ya terminadas. Yo participo como abogado solamente cuando hay causas. Acá no hay ninguna causa, hay un tema familiar público que lo está manejando Alejandro”.

Luego, explicó: “Todo lo que se ha pedido hasta el momento se ha brindado. Lo único que puedo decir, porque lo conozco hace más de 15 años a Alejandro y a toda la familia, es que él siempre ha velado por los intereses de su hija. Es un tipo muy honesto y en lo personal me da mucha bronca lo que se está diciendo de él de forma afirmativa, como que estafó o le robó a la hija, cosa que en el corto plazo va a quedar dilucidado y como abogado lo voy a asesorar para realizar las acciones correspondientes”.

Qué pasó entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel

La cantante argentina Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, atraviesan una supuesta crisis en su relación tras 15 años de trabajo a la par, luego de que la cantante ordenara una auditoría financiera sobre su patrimonio y decidiera desplazarlo de su rol de mánager. Asimismo, el conflicto comenzó cuando la artista descubrió restricciones en sus cuentas bancarias y detectó que los derechos económicos de su carrera estaban a nombre de sociedades donde ella no tenía participación.