Entradas para Caballeros de La Quema en Vorterix 2026: precios y fecha de cuándo toca

El rock nacional se prepara para una de las despedidas de año más esperadas de la temporada, con el regreso de una de las agrupaciones más queridas y emblemáticas. El próximo viernes 18 de diciembre de 2026, los fanáticos de la buena música podrán disfrutar de una noche inolvidable cargada de puro sentimiento, guitarras distorsionadas y los grandes himnos que marcaron a fuego a varias generaciones. La cita es en el Teatro Vorterix, reconocido escenario porteño, donde la banda promete desplegar un repertorio arrollador para cerrar el calendario anual a pura fiesta musical junto a su público.

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Entradas y precios para Caballeros de La Quema

El Teatro Vorterix, ubicado sobre la concurrida Avenida Federico Lacroze en el barrio porteño de Colegiales, se convertirá en el epicentro de este esperado reencuentro. Las localidades habilitadas para el evento corresponden específicamente al sector General, con entradas que se comercializan de manera exclusiva a través de All Acces. En cuanto al tema económico, el valor de cada entrada está en 75 mil pesos argentinos, monto al cual se le debe adicionar un cargo por servicio, equivalente a 11.250 pesos.

Vale destacar que la producción oficial dispuso beneficios financieros, permitiendo abonar la compra en hasta seis cuotas sin interés utilizando tarjetas de crédito seleccionadas de Banco Galicia. Asimismo, se recuerda que se trata de un show con un cupo de localidades limitadas y una política de ingreso apta para mayores de siete años.

Caballeros de La Quema en Teatro Vorterix. (Crédito de imagen: mts agency)

Trayectoria musical de Caballeros de La Quema

Originarios de la localidad bonaerense de Morón, los integrantes de esta icónica formación consolidaron desde principios de los años noventa, un sonido inconfundible dentro de la escena musical argentina. Transitando géneros clave que fusionan con maestría el rock barrial, el rock alternativo y sutiles matices de pop rock con letras de contenido poético y social, el grupo supo conectar profundamente con el sentimiento popular.

Su discografía atesora clásicos que hasta ahora forman parte del cancionero nacional, tales como Avanti Morocha, Fulanos de Nadie y Sapo de otro pozo. La aceptación masiva por parte de los oyentes y el reconocimiento constante reflejan una vigencia, en ciertas generaciones, que desafía el paso del tiempo, demostrando su legado artístico y buscando reafirmar que su presencia escénica está intacta.